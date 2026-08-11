Ejército Mexicano y EU firman acuerdo para facilitar compra de drones y sistemas antidrones

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Ejército Mexicano y el Ejército de Estados Unidos firmaron una “Declaración de Intención” no vinculante para ampliar la cooperación bilateral y facilitar el acceso de México a sistemas aéreos no tripulados y tecnologías destinadas a contrarrestarlos.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión de trabajo entre el general de División de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército Mexicano, y Patrick Driscoll, secretario del Ejército de Estados Unidos, de acuerdo con un mensaje difundido por la Defensa a través de su cuenta oficial de X.

La dependencia señaló que el encuentro forma parte de los mecanismos de cooperación militar que ambos países mantienen desde 2016, con reuniones periódicas destinadas al intercambio de experiencias, coordinación y diálogo institucional.

¿Qué acordaron los ejércitos de México y Estados Unidos?

Uno de los principales resultados del encuentro fue la firma de una Declaración de Intención de carácter no vinculante.

De acuerdo con la Defensa, este instrumento permitirá a la dependencia mexicana tener acceso al mercado digital para adquirir Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y Contra Sistemas Aéreos No Tripulados (C-UAS).

Noticia Destacada Navy SEALs de EE.UU. capacitarán a elementos de la Marina en Campeche tras autorización del Senado

Los primeros corresponden a tecnologías comúnmente conocidas como drones, mientras los C-UAS comprenden herramientas diseñadas para detectar, identificar o neutralizar aeronaves no tripuladas que puedan representar un riesgo.

La Defensa no detalló en su mensaje cuántos equipos pretende adquirir, los modelos contemplados, el costo de una eventual compra ni el calendario para incorporar estas tecnologías.

México busca reforzar capacidades con drones y sistemas antidrones

La Secretaría de la Defensa Nacional sostuvo que el entendimiento permitirá fortalecer las capacidades estratégicas y operativas del Ejército Mexicano para el cumplimiento de sus distintas misiones.

El anuncio ocurre en un contexto en el que las instituciones militares han aumentado el uso de tecnología para tareas de vigilancia, reconocimiento, inteligencia y protección de instalaciones e infraestructura.

Por ahora, el documento firmado constituye una declaración de intención y no representa por sí mismo un contrato de adquisición ni establece una obligación jurídica para concretar compras.

Defensa destaca cooperación militar sin subordinación

La dependencia subrayó que la relación entre los ejércitos de México y Estados Unidos se mantiene bajo principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Visita por parte del Secretario del Ejército de los E.U.A. al Comandante del Ejército Mexicano.



El General de División de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, Comandante del Ejército Mexicano, sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario Patrick Driscoll en el marco de los… pic.twitter.com/i4k2LJA9nG — @Defensamx (@Defensamx1) August 11, 2026

El encuentro entre Ávila Alcocer y Driscoll forma parte de los contactos militares bilaterales establecidos desde 2016. La Defensa cuenta además con mecanismos institucionales permanentes para cooperación, capacitación e intercambio con fuerzas armadas de otros países.

Con la declaración firmada, el Ejército Mexicano abre la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías de drones y sistemas antidrones, aunque los detalles de cualquier adquisición futura deberán conocerse conforme avance el proceso.

IO