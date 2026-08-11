Gobierno alista C4 Carretero para combatir robos en autopistas; operará desde septiembre con más de 3 mil cámaras

El Gobierno de México presentó este martes 11 de agosto un nuevo balance de las acciones implementadas para combatir el robo al autotransporte de carga en carreteras federales, entre las que destaca la próxima puesta en operación del C4 Carretero, una plataforma tecnológica que concentrará videovigilancia, geolocalización, radiocomunicaciones y análisis de información en tiempo real.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, autoridades de la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detallaron los avances de la estrategia.

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, informó que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una tendencia descendente en el robo al transporte. Mientras en 2018 se registraron 13 mil 68 casos, para 2025 la cifra fue de 6 mil 263, lo que representa una reducción superior al 52 por ciento.

Entre enero y junio de 2026, agregó, se reportaron 607 robos menos respecto del mismo periodo de 2025, equivalente a una disminución de 19.41 por ciento.

¿Qué es el C4 Carretero y cuándo comenzará a operar?

Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica, explicó que el C4 Carretero comenzará a operar con su nuevo modelo el próximo 1 de septiembre.

El centro fue diseñado para integrar en una sola plataforma sistemas de videovigilancia, radiocomunicación, geolocalización y análisis de datos, además de facilitar la coordinación con Guardia Nacional y los C4 y C5 de las entidades federativas.

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El edificio ya está concluido y equipado con 88 estaciones de monitoreo y despacho, además de espacios destinados a representantes de las instituciones encargadas de atender incidentes de seguridad y protección civil.

La infraestructura tecnológica cubrirá inicialmente mil 407 kilómetros de carreteras federales, con 105 puntos de monitoreo y un total de 3 mil 15 cámaras.

A esto se sumarán 120 arcos para la detección automática de placas y lectura del holograma del Registro Público Vehicular (Repuve).

¿Qué carreteras serán vigiladas por el C4 Carretero?

El sistema estará desplegado inicialmente en cuatro corredores que incluyen seis tramos carreteros prioritarios.

Entre ellos se encuentran las rutas México-Puebla-Veracruz, México-Acapulco, México-Querétaro, Culiacán-Mazatlán y Durango, donde se instalarán cámaras, sensores y mecanismos automáticos para identificar vehículos.

El tramo México-Puebla-Veracruz será el primero en completarse. Actualmente existen 37 frentes de obra y se prevé terminar su instalación a más tardar el 30 de septiembre.

El objetivo es detectar riesgos de manera temprana, supervisar rutas y accesos, coordinar operativos especiales y reducir los tiempos de respuesta ante robos, accidentes u otras emergencias.

Plan Cero Robos reduce delitos en México-Puebla y México-Querétaro

La Guardia Nacional también presentó resultados del Plan Cero Robos al Transporte, implementado desde julio de 2025.

En la carretera México-Querétaro se han registrado 72 robos durante 388 días de operación del programa, con una reducción de 85.71 por ciento.

En el tramo México-Puebla se contabilizaron 54 casos, lo que representa una disminución de 90 por ciento.

En la carretera Mazatlán-Culiacán se reportaron 50 robos desde el inicio del plan y, de acuerdo con la Guardia Nacional, durante los últimos tres meses se logró una reducción de 100 por ciento en la incidencia de este delito.

Briseño Lobera destacó además que uno de los mecanismos más solicitados por los transportistas es el denominado Operativo Escalón, mediante el cual elementos de seguridad acompañan convoyes de vehículos de carga durante sus trayectos por carreteras federales.

Estrategia Balam opera en 12 estados contra robo al transporte

La denominada Estrategia Balam se encuentra activa en Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Morelos, Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí.

En estas entidades, los robos al transporte de carga pasaron de mil 363 en 2024 a 856 en 2025, equivalente a una reducción de 37.19 por ciento.

Además, los vehículos de carga recuperados aumentaron de 797 a mil 5 en ese mismo periodo.

La Guardia Nacional informó que las acciones emprendidas han permitido también la detención de 7 mil 14 personas, la recuperación de 2 mil 802 vehículos particulares y la frustración de 78 robos contra unidades de autotransporte.

Gobierno cierra 806 accesos irregulares en carreteras

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se han cerrado 806 accesos irregulares en carreteras federales durante los últimos seis meses.

Estos puntos eran utilizados para desviar vehículos en determinados incidentes. Para bloquearlos se han colocado muros prefabricados, barreras metálicas y zanjas.

La SICT también instalará 20 arcos carreteros inteligentes. Cuatro ya se encuentran en funcionamiento: dos en la México-Querétaro y dos en la México-Puebla.

Estos sistemas estarán conectados con centros de control y permitirán identificar placas, dimensiones y velocidad de los vehículos que circulan por las vías monitoreadas.

Construirán 15 paradores seguros para transportistas

Otra de las acciones será la construcción de 15 paradores seguros en carreteras del país.

Dos ya están en proceso. Uno se encuentra en Majalca, Chihuahua, y será puesto en funcionamiento próximamente, mientras otro se construye en Palmillas.

Los espacios contarán con zonas de atención médica, baños, regaderas, áreas de descanso y servicios para el lavado de ropa.

Con el C4 Carretero, los arcos inteligentes, el cierre de accesos clandestinos, los paradores seguros y los operativos de la Guardia Nacional, el Gobierno federal busca reducir el robo de vehículos de carga y mejorar las condiciones de seguridad para transportistas y usuarios de las carreteras mexicanas.

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