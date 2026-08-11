Supercopa de la UEFA 2026: fecha, hora y dónde ver PSG vs Aston Villa

El primer gran trofeo de la nueva temporada europea está listo para disputarse. PSG y Aston Villa se enfrentarán este miércoles por la Supercopa de la UEFA 2026, en un partido que reunirá a los campeones de los dos principales torneos continentales.

El encuentro se jugará en el Red Bull Arena, en Austria, recinto que recibirá el duelo entre el campeón de la Champions League y el monarca de la Europa League. Con este partido comenzará oficialmente la temporada 2026-27 del futbol europeo.

¿Quiénes jugarán la Supercopa de la UEFA 2026?

El PSG obtuvo su lugar después de conquistar la Champions League, mientras que el Aston Villa consiguió el boleto como campeón de la Europa League. Ambos equipos buscarán comenzar la campaña con un título internacional.

Para el conjunto parisino será una oportunidad de conseguir el bicampeonato de esta competición. El PSG ganó la edición anterior frente al Tottenham y ahora intentará convertirse en uno de los pocos clubes que han levantado el trofeo en temporadas consecutivas.

El conjunto inglés, por su parte, regresará a este escenario después de más de cuatro décadas. El Aston Villa disputó por última vez la Supercopa en 1982, cuando derrotó al Barcelona en el marcador global y consiguió el título.

PSG y Aston Villa ya se enfrentaron en Champions

El duelo también tendrá un ingrediente especial porque PSG y Aston Villa ya conocen lo que significa enfrentarse en una eliminatoria europea. Ambos clubes se midieron en los cuartos de final de la Champions League 2024-25.

En aquella serie, el equipo francés consiguió avanzar después de imponerse por 5-4 en el marcador global. Ahora los ingleses tendrán una nueva oportunidad de enfrentarse al conjunto parisino, aunque esta vez con un título europeo en juego.

¿Cuándo es PSG vs Aston Villa?

La Supercopa de la UEFA 2026 se disputará el miércoles 12 de agosto, con el silbatazo inicial programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El escenario será el Red Bull Arena de Austria, donde PSG y Aston Villa buscarán convertirse en el primer campeón de la temporada europea 2026-27.

¿Dónde ver PSG vs Aston Villa en México?

Los aficionados podrán seguir el partido de la Supercopa de la UEFA a través de TNT Sports y HBO Max, de acuerdo con la información publicada para la transmisión en México.

¿Qué equipo tiene más títulos de Supercopa?

Aunque PSG busca repetir como campeón, no es el club con más trofeos en la historia de la competición. El Real Madrid suma seis títulos y comparte con el Barcelona el registro de nueve participaciones.

El Barcelona cuenta con cinco campeonatos, mientras que el AC Milan también presume cinco trofeos. En el caso de los clubes ingleses, Liverpool encabeza el listado con cuatro títulos.

Para Aston Villa, una victoria tendría un valor especial: el club podría alcanzar a Chelsea como el segundo equipo inglés con más Supercopas de la UEFA, únicamente por detrás del Liverpool.