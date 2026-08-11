¡Sustazo en Ciudad Caucel! Vecino sube a limpiar el techo de su casa y halla una bolsa con restos óseos

Lo que parecía ser una jornada rutinaria de limpieza en el hogar terminó en una escena de desconcierto para un vecino de la privada Gran Herradura, en la zona metropolitana de Ciudad Caucel, luego de localizar una bolsa con restos óseos y abundante pelaje negro en la parte superior de su vivienda.

El hallazgo ocurrió en un predio ubicado en el poniente de Mérida, cuando el propietario subió al techo para hacer labores de mantenimiento y revisión. Mientras inspeccionaba el área, observó una bolsa de plástico blanca, aparentemente atada, que se encontraba en un rincón de la azotea.

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Cuando revisó el contenido, el hombre se llevó una sorpresa al descubrir restos óseos y una considerable cantidad de pelo negro, aparentemente pertenecientes a un animal cuya especie no ha sido determinada.

Ante la situación, el propietario solicitó apoyo a través de los números de emergencias 9-1-1. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar y procedieron a tomar conocimiento del reporte, además de asegurar y delimitar el área para permitir las diligencias correspondientes.

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Se desconoce cuánto tiempo llevaba la bolsa en el techo, así como la manera en que llegó hasta ese sitio. La ausencia de cámaras de videovigilancia en el inmueble también complica establecer si alguna persona colocó el bulto directamente en la propiedad o si fue arrojado desde algún punto cercano.

Los restos fueron asegurados para ser sometidos a los estudios periciales correspondientes, con el objetivo de determinar a qué especie pertenecían, las circunstancias de su muerte y, en su caso, establecer si existe alguna responsabilidad por un posible acto de crueldad animal.