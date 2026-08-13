Ciclista termina en el pavimento tras ser arrollado por camioneta en Ciudad del Carmen

Un ciclista de aproximadamente 30 años de edad resultó con golpes y contusiones luego de ser arrollado por una camioneta de una empresa de televisión por cable, cuando circulaba sobre la avenida 56, en la colonia Héctor Pérez Martínez de Ciudad del Carmen.

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El accidente ocurrió sobre la avenida 56, en el cruce con la calle 37, donde el hombre se desplazaba a bordo de una bicicleta Columbia con dirección hacia la glorieta del Camarón.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, al llegar al citado cruce, una camioneta Nissan de color blanco, rotulada con los logotipos de la empresa Izzi y con placas de circulación CU-0636-A del estado de Campeche, habría intentado ganarle el paso al ciclista.

La maniobra terminó provocando el impacto, por lo que el hombre fue proyectado contra el pavimento, mientras que la llanta delantera de su bicicleta quedó atrapada debajo del neumático delantero de la camioneta.

Tras el reporte del accidente, personal de Protección Civil acudió al sitio para brindar atención al ciclista y realizar una valoración de sus condiciones físicas.

Por fortuna, las lesiones que presentó no fueron consideradas de gravedad, ya que únicamente sufrió golpes y contusiones que no ponían en riesgo su integridad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

En el lugar también permanecieron empleados de la compañía, quienes dialogaron con el afectado para llegar a un acuerdo respecto a los daños ocasionados.

Finalmente, ambas partes lograron un arreglo mediante el seguro de la camioneta, con lo que evitaron que el incidente derivara en mayores complicaciones legales. Las unidades permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes para formalizar el acuerdo.

JGH