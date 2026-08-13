Hallan nido con 125 huevos de tortuga marina en el Malecón Internacional de Progreso

Personal del cuerpo de Salvavidas y elementos de la Policía Municipal localizaron un nido de tortuga marina en el área del Malecón Internacional, donde fueron encontrados un total de 125 huevos que, debido a las condiciones del sitio, fueron reubicados para garantizar su protección y favorecer su desarrollo.

El hallazgo ocurrió durante labores de vigilancia en la zona costera, tras lo cual se activaron las acciones correspondientes para preservar la nidada. Los huevos fueron trasladados al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) No. 17, donde fueron recibidos en el corral tortuguero para permanecer bajo vigilancia y cuidados especializados hasta completar su proceso de incubación y posterior eclosión.

La presencia de este nido en una zona de alta afluencia turística vuelve a poner de manifiesto la importancia de mantener medidas de protección durante la temporada de anidación de tortugas marinas, que en Yucatán se desarrolla principalmente entre abril y noviembre, con los períodos de anidación y eclosión distribuidos a lo largo de estos meses.

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En este sentido, las autoridades municipales han exhortado a habitantes y visitantes de Progreso a colaborar en la conservación de las especies que llegan a las playas del municipio, evitando acercarse, tocar o intentar manipular a las tortugas que salen a desovar, así como mantenerse alejados de los nidos que sean detectados y reportarlos a las autoridades o brigadas encargadas de su protección.

Uno de los principales riesgos para las tortugas durante esta temporada es la contaminación y modificación de las playas. Por ello, se recomienda mantener limpia la franja de arena, retirar basura y objetos que puedan representar obstáculos para las hembras o las crías, y evitar dejar sillas, sombrillas, juguetes, camastros u otros artículos instalados durante la noche.

Asimismo, se pide evitar el uso de luces directamente hacia el mar o la playa, particularmente durante la noche, debido a que la iluminación artificial puede desorientar tanto a las hembras como a las crías recién nacidas. Las autoridades recomiendan utilizar iluminación dirigida hacia el interior de los predios y, cuando sea necesario, luminarias de baja intensidad o filtros de color rojo o amarillo.

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También es fundamental no circular con vehículos sobre la playa, ya que las huellas y el tránsito pueden destruir nidos, compactar la arena e impedir el desplazamiento de las crías hacia el mar. De igual manera, se solicita mantener alejados a perros y otros animales domésticos de las zonas de anidación, pues pueden perturbar a las tortugas, dañar los nidos o depredar a las crías.

En caso de observar una tortuga marina en la playa, la recomendación es mantener una distancia prudente, no utilizar flashes, no intentar montarla, tocarla o alumbrarla directamente y permitir que realice su proceso de anidación sin interrupciones.

Las autoridades municipales han destacado que “la protección de las tortugas requiere la participación de la población, especialmente en una ciudad como Progreso, donde durante la temporada vacacional aumenta considerablemente la presencia de visitantes en las playas”.

El llamado es, por tanto, a disfrutar de la costa sin alterar sus condiciones naturales y a reportar oportunamente cualquier tortuga, nido o cría que sea localizada, permitiendo que personal capacitado determine las acciones necesarias para su protección.

Yucatán mantiene una estrategia de conservación a lo largo de 279 kilómetros de costa, con diversos campamentos y grupos que participan en la vigilancia y protección de nidos. Durante 2025 se registraron más de 11 mil nidos en el estado, de los cuales se obtuvieron más de 724 mil crías liberadas, cifras que reflejan la relevancia del litoral yucateco para la reproducción de estas especies.