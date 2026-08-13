Terremoto de 7.4 en Colombia: Un profeta angoleño lo advirtió semanas atrás

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 ha causado severos daños en la infraestructura de Colombia, reactivando de inmediato el debate sobre los fenómenos sísmicos y las alertas previas a este tipo de desastres naturales.

Más allá de los reportes oficiales y las evaluaciones técnicas en la región, la atención pública se ha centrado en un hecho singular publicado semanas atrás en las plataformas digitales.

El pasado 18 de julio, el líder religioso y autodenominado profeta angoleño, David Owuor, difundió un video a través de su canal oficial de YouTube donde aseguraba haber recibido una revelación divina sobre un inminente y destructivo terremoto que golpearía al territorio colombiano.

La advertencia en YouTube y el sismo del 10 de agosto

Durante el material difundido a mediados de julio, Owuor describió con un tono de urgencia la visión de un evento telúrico de gran escala en la nación sudamericana.

En su mensaje, el predicador hizo un llamado explícito al arrepentimiento y a la preparación espiritual ante la magnitud del fenómeno que, según sus palabras, estremecería la tierra y dejaría cuantiosas afectaciones.

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El profeta africano señaló desde Bogotá el 18 de julio que había tenido una visión en donde Dios le mostraba una situación de pecado en Colombia y le ordenaba simbólicamente golpear la tierra con su juicio.

Y agrega que de acuerdo con su interpretación veía producirse un terremoto enorme e histórico en aquel país. "Viene un terremoto masivo y muy severo, edificios derrumbándose, construcciones convertidas en pequeños fragmentos y escombros, grandes pilares de edificios partiéndose, personas intentando retirar bloques de cemento, gente enterrada bajo los edificios, familiares excavando con palas intentando rescatar a sus seres queridos, personas corriendo, llorando y gritando. Muchas víctimas", dijo aquel día Owuor

El 10 de agosto, semanas después de la publicación de dicho contenido en la red social, Colombia registró un evento sísmico de magnitud 7.4. El movimiento telúrico provocó el colapso parcial de edificaciones, agrietamientos en carreteras principales e interrupciones en los servicios básicos de diversas comunidades.

Entre el impacto social y el debate público

La coincidencia temporal entre la alerta difundida por el canal de Owuor y el acontecimiento del sismo ha generado una rápida propagación del material audiovisual en redes sociales.

Aunque la comunidad científica y los organismos de gestión de riesgo sostienen enfáticamente que la ciencia actual no permite predecir la hora, fecha o magnitud exacta de un terremoto, las declaraciones previas del predicador continúan acumulando reproducciones y alimentando discusiones sobre la naturaleza de estas advertencias en el ámbito digital.

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