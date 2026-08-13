Artesanías mayas de Campeche resisten embate de productos chinos

Entre bordados, sombreros, textiles y telares de cintura, las artesanías mayas de Campeche se niegan a morir. Pese al embate de productos chinos que han ganado espacios en comercios y mercados, en las comunidades del Estado todavía sobreviven manos que mantienen vivas las técnicas y saberes transmitidos de generación en generación.

De acuerdo con el Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales de Campeche (INEFAAC), actualmente existen mil 680 artesanos mayas empadronados en la Entidad, de los cuales alrededor de 900 se concentran en municipios del Camino Real y Hopelchén, lo que representa el 53.57 por ciento del total.

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El director general del organismo, Luis Daniel Rodríguez Muñoz, señaló que Calkiní y Dzitbalché concentran una importante cantidad de artesanos, mientras que Hopelchén destaca por sus bordadoras, cuyas manos mantienen vivo uno de los principales legados de la cultura maya.

Entre las piezas que más adquieren visitantes y habitantes durante los periodos vacacionales destacan los sombreros de Bécal y los textiles, además del telar de cintura, técnica que, según el funcionario, Campeche es el único Estado de la Península que mantiene rescatada.

Como parte de las acciones para fortalecer esta actividad, del 27 al 30 de agosto, Campeche será sede del Cuarto Foro Peninsular de Artesanos Mayas, encuentro que reunirá durante cuatro días a representantes de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas, además de invitados de El Salvador y Guatemala.

El objetivo será propiciar un intercambio de saberes y experiencias para fortalecer a las comunidades artesanales de toda la región y romper fronteras mediante una cultura maya resiliente que permanece viva en las Entidades que integran esta zona.

El foro también busca abrir nuevas oportunidades de comercialización y evitar que las artesanías queden relegadas ante la competencia de productos industrializados. Actualmente, el INEFAAC cuenta con nuevos espacios de venta en las salas de última espera de los aeropuertos de Campeche y Ciudad del Carmen, así como en el Tren Maya, donde los productos han tenido buena aceptación. Rodríguez Muñoz aseguró que existe demanda y que la comercialización es viable.

A la par, se impulsa el turismo comunitario para que los propios artesanos reciban visitantes, impartan talleres, muestren sus técnicas y compartan la riqueza cultural de sus localidades.

EMBATE CHINO

Pero la batalla no es sencilla. El director del INEFAAC advirtió que el embate del comercio chino y asiático es total, particularmente por la presencia de productos vendidos como artesanías hechas a mano, pese a no serlo.

Mientras los productos importados buscan desplazar lo hecho en casa, en Campeche mil 680 artesanos mantienen ocupadas sus manos. Cada sombrero tejido, cada bordado y cada hilo entrelazado representan, más que una mercancía, la resistencia de una tradición que se niega a morir.