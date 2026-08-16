¿Tu número celular termina en 1? esta es la fecha límite para vincular línea

Los usuarios de telefonía móvil en México cuyo número celular termine en 1 tienen hasta el próximo 31 de agosto de 2026 para vincular su línea con su identidad, de acuerdo con el calendario oficial establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Quienes no realicen el procedimiento se arriesgan a que los servicios de su línea sean deshabilitados en las siguientes 72 horas después de vencer el plazo.

La medida forma parte de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados originalmente en diciembre de 2025 y posteriormente modificados para establecer fechas escalonadas de acuerdo con el último dígito del número celular. El objetivo es que las líneas móviles habilitadas estén asociadas a un titular identificado.

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¿Qué líneas deben registrarse antes del 31 de agosto?

En esta etapa corresponde a las líneas telefónicas cuyo número termina en 1. El calendario oficial establece el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para completar su vinculación.

Las compañías telefónicas deben enviar mensajes SMS dos veces por semana a las líneas que continúen habilitadas pero no hayan sido vinculadas. Durante los siete días anteriores al vencimiento, los avisos deberán enviarse diariamente.

Una vez superada la fecha correspondiente, el proveedor deberá informar mediante otro SMS que la línea será deshabilitada dentro de las siguientes 72 horas si continúa sin vincularse.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

La consecuencia prevista en los lineamientos es la deshabilitación de los servicios de la línea móvil. Esto no significa que todos los celulares que terminen en 1 dejarán de funcionar el 31 de agosto: la medida únicamente afecta a las líneas que lleguen a esa fecha sin estar vinculadas a un titular.

Para las personas físicas, los lineamientos establecen la identificación mediante documentación oficial que contenga la CURP, mientras que para personas morales se contempla el RFC. El procedimiento puede variar dependiendo del proveedor de telefonía.

Por ello, quienes tengan un número terminado en 1 todavía cuentan con los últimos días de agosto para verificar con su compañía telefónica si su línea ya está correctamente vinculada y, en caso contrario, realizar el procedimiento antes de que venza el plazo.