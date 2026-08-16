Yucatán: Rendidos por encantos de X’tab

Tres familias afrontan momentos de luto en el oriente del estado, luego que uno de sus integrantes, varones, decidieron acabar con su existencia: los dos primeros en el Centro y colonia Santa Rosa de Lima de Tizimín y el otro en la villa de Espita.

Los casos de la “Ciudad de Reyes” ocurrieron con al menos una hora de diferencia. Ambos fueron localizados en sus respectivos domicilios y, de acuerdo con los reportes, utilizaron la suspensión como método.

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El primer caso se registró en un predio de la calle 43 entre 40 y 44 del Centro, cerca de la plaza de toros, donde familiares encontraron a un hombre de unos 45 años, identificado como Gaspar Fernández, “Gasparín”.

Acudieron al sitio paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El hombre era conocido por desempeñarse como repartidor de comida en motocicleta. Personas cercanas indicaron que desde hacía varios años enfrentaba problemas físicos y dolor persistente.

En una carta póstuma escribió que no soportaba el dolor crónico que padecía, además de pedir que no culparan a nadie y ofrecer disculpas por su decisión. El domicilio fue delimitado por las autoridades, en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de efectuar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Enojo por su salario

Aproximadamente una hora después, otro reporte movilizó a los equipos de emergencia hasta un predio en la calle 67 con 52, colonia Santa Rosa de Lima, donde un hombre de 36 años fue encontrado sin vida.

Oficiales de la Policía Municipal, SSP y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio y confirmaron el fallecimiento. Familiares relataron que momentos antes el hombre llegó a su casa visiblemente alterado y, presuntamente, rompió una hoja relacionada con su nómina sin explicar el motivo de su enojo. Posteriormente tomó la decisión de quitarse la vida.

De manera extraoficial trascendieron versiones sobre posibles problemas personales y consumo de sustancias, aunque esta información deberá ser corroborada por las autoridades correspondientes. El hombre trabajó en el área de panteones y pertenecía a una familia de escasos recursos dedicada a la venta de chicharrones y granizados en triciclos.

En ambos casos, las autoridades realizaron diligencias para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos.

Consternación ciudadana

El tercer deceso autoinfligido ocurrió en el municipio de Dzitás, donde un hombre fue localizado sin vida en el interior de un domicilio. De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron el hecho y procedieron a delimitar el área para preservar la escena. De manera preliminar, trascendió entre familiares y allegados que el hombre fue encontrado suspendido en el interior del inmueble. Su identidad no fue dada a conocer.

Posteriormente, personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el peritaje y levantamiento del cuerpo.

El hecho generó consternación entre los habitantes de Dzitás, donde vecinos se acercaron al sitio para enterarse de lo ocurrido y observaron las labores de las autoridades. Las circunstancias del fallecimiento serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes, por lo que se espera que la autoridad ministerial establezca oficialmente las causas y demás detalles del caso.