Vence primer registro de celulares en Yucatán; líneas terminadas en 0 ya pueden ser suspendidas

El primer plazo para vincular líneas de telefonía móvil con una CURP venció este sábado 15 de agosto para los números cuya terminación es 0, con lo que comenzó la aplicación escalonada de la nueva regulación que busca reducir el anonimato en celulares utilizados para cometer delitos como extorsión y fraude.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las líneas que no hayan sido vinculadas podrán ser suspendidas dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento de cada plazo. Una vez aplicada la medida, únicamente podrán realizar llamadas a servicios de emergencia, atención ciudadana y a la compañía telefónica, además de recibir alertas en caso de sismo.

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El servicio completo será restablecido cuando el usuario concluya el proceso de registro. La regulación tendrá una aplicación gradual durante los próximos meses, de acuerdo con la terminación de cada número telefónico.

El calendario establece que las líneas terminadas en 1 tendrán como fecha límite el 31 de agosto; las que terminan en 2, el 15 de septiembre; en 3, el 30 de septiembre; en 4, el 15 de octubre; en 5, el 31 de octubre; en 6, el 15 de noviembre; en 7, el 30 de noviembre; en 8, el 15 de diciembre, y en 9, el 31 de diciembre.

La medida impacta principalmente a las líneas de prepago que todavía no han sido vinculadas. La CRT informó que hasta el 25 de junio ya se habían asociado 63 millones de líneas, de las cuales 40.2 millones correspondían a usuarios de prepago y 22.8 millones a pospago.

La autoridad sostiene que el objetivo es cerrar espacios al anonimato que puedan ser aprovechados para cometer delitos mediante llamadas telefónicas. El procedimiento consiste en asociar cada línea con la identidad de su titular y es realizado directamente por las empresas de telefonía, responsables también del resguardo de los datos proporcionados.

Sin afectar la privacidad

El doctor en Derecho Rubén Sánchez Gil, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, consideró que el mecanismo no representa por sí mismo una violación al derecho a la privacidad ni a la autodeterminación informativa. Sin embargo, advirtió que existen vacíos que deben precisarse, especialmente cuando el usuario de un teléfono no es quien aparece como titular.

Uno de los casos corresponde a las líneas empresariales, debido a que una compañía puede contratar diversos números y asignarlos a trabajadores. El especialista señaló que la regulación no establece con suficiente claridad cómo distinguir entre el propietario de la línea y la persona que efectivamente la utiliza, situación que podría generar responsabilidades ambiguas ante un uso indebido.

¿Y los teléfonos de los menores?

Otro punto pendiente de definición corresponde a niñas, niños y adolescentes. Sánchez Gil señaló que los lineamientos no precisan quién debe figurar como titular cuando el usuario es menor de edad ni qué identificación debe utilizarse cuando no cuenta con credencial oficial.

Una alternativa sería que padre, madre o tutor aparezca como titular y el menor quede registrado como usuario.

Respecto a la protección de datos personales, el académico reconoció que todo procedimiento de identificación implica cierto nivel de riesgo, aunque consideró que éste puede reducirse si las compañías cumplen con sus obligaciones.

Sánchez Gil recomendó, cuando sea posible, privilegiar el registro presencial y revisar la pertinencia de mecanismos digitales como la fotografía utilizada como prueba de vida.

Con el vencimiento del primer plazo, la discusión sobre la regulación entra en etapa práctica. Las líneas terminadas en 0 que no hayan sido vinculadas podrán ser suspendidas durante las próximas 72 horas, mientras que los usuarios con otras terminaciones deberán atender las fechas establecidas por la CRT.

El siguiente vencimiento será el 31 de agosto para los números que terminan en 1.