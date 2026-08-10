Registro de celulares en Yucatán: Esto pasará si pierdes tu línea este sábado 15 de agosto

Los usuarios de telefonía móvil en Yucatán deberán estar atentos al nuevo registro obligatorio de líneas celulares, pues este sábado 15 de agosto de 2026 vence el plazo para un primer grupo de números.

No cumplir con el trámite dentro de la fecha establecida podría provocar la suspensión del servicio telefónico.

La medida forma parte de una estrategia nacional que busca vincular cada línea móvil con una persona titular plenamente identificada, con el objetivo de reducir el uso de números telefónicos para cometer extorsiones, fraudes y otros delitos.

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¿Qué celulares deben registrarse antes del 15 de agosto?

De acuerdo con el calendario de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las primeras líneas que deben completar el procedimiento son aquellas cuyo número telefónico termina en 0.

La fecha límite para realizar el registro es el 15 de agosto de 2026. Esto significa que los usuarios de Yucatán cuyos celulares terminen en ese dígito deberán verificar que su línea ya esté vinculada a sus datos personales antes de que concluya el plazo.

Posteriormente continuará el registro de manera escalonada:

Terminación 0: límite el 15 de agosto de 2026.

límite el 15 de agosto de 2026. Terminación 1: límite el 31 de agosto de 2026.

El resto de las terminaciones tendrá fechas específicas durante el segundo semestre de 2026.

¿Qué pasa si no registras tu celular?

Los usuarios que no completen el procedimiento dentro del periodo correspondiente podrían perder temporalmente el servicio de su línea móvil.

Por ello, quienes tengan un número terminado en 0 no deberían esperar hasta el último momento para verificar su situación. El trámite deberá realizarse con la compañía telefónica correspondiente y de acuerdo con los mecanismos establecidos para el registro.

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La medida busca terminar con el anonimato en la contratación y utilización de líneas móviles, debido a que los números sin una persona titular identificada pueden ser utilizados para realizar llamadas de extorsión, fraudes telefónicos y otras actividades ilícitas.

Registro de celulares será obligatorio en México

El nuevo esquema contempla un registro nacional de líneas celulares mediante el cual cada número deberá quedar asociado con una persona. Las autoridades señalan que este modelo ya opera en numerosos países y que busca fortalecer las herramientas de investigación frente a delitos cometidos mediante teléfonos móviles.

Para los usuarios de Yucatán, la recomendación es revisar la terminación de su número y consultar con su compañía telefónica el procedimiento de registro, especialmente si su línea termina en 0 y todavía no ha realizado el trámite.

Así, podrán evitar una eventual suspensión del servicio y mantener activa su línea conforme al calendario establecido para 2026.