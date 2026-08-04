¡Te quedarás sin servicio! Este 15 de agosto vence el plazo para registrar líneas telefónicas

Las personas que todavía no han vinculado su línea telefónica de prepago deben revisar el último dígito de su número, debido a que este 15 de agosto de 2026 vence el primer plazo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La fecha corresponde a los números celulares cuya terminación es 0. Una vez agotado el plazo, las compañías telefónicas suspenderán en las siguientes 72 horas las líneas que no se encuentren asociadas con el nombre y la Clave Única de Registro de Población de su usuario.

Aunque la medida suele describirse como una cancelación, la disposición oficial señala que se trata de una suspensión del servicio. La persona dejará de tener acceso a llamadas ordinarias, mensajes de texto y datos móviles hasta que complete el registro.

Durante la restricción únicamente se podrán realizar llamadas a números de emergencia, servicios de atención ciudadana y la propia empresa telefónica. La línea también podrá recibir alertas sísmicas.

¿Qué líneas deben registrarse antes del 15 de agosto?

El primer grupo está integrado por las líneas de prepago cuyo último dígito es 0. Para identificarlo, basta con revisar el número completo y observar la cifra final.

Noticia Destacada Registro de líneas celulares: estas son las fechas límite para evitar la suspensión del servicio

El calendario continuará de manera escalonada:

Terminación 0: 15 de agosto.

Terminación 1: 31 de agosto.

Terminación 2: 15 de septiembre.

Terminación 3: 30 de septiembre.

Terminaciones 4 y 5: 15 y 31 de octubre.

Terminaciones 6 y 7: 15 y 30 de noviembre.

Terminaciones 8 y 9: 15 y 31 de diciembre.

Hasta la publicación del aviso, la CRT reportó 63 millones de líneas vinculadas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago. Estas últimas no requieren repetir el procedimiento cuando ya fueron asociadas con una persona desde su contratación.

¿Qué hacer si tu línea queda cancelada o suspendida?

El usuario deberá completar la vinculación directamente con su compañía telefónica. Una vez validado el nombre y la CURP, el operador deberá restablecer las llamadas, los mensajes y el acceso a internet móvil.

El trámite puede realizarse mediante las plataformas habilitadas por Telcel, AT&T, Movistar, Bait, CFE y el resto de los operadores. La CRT dispone de un directorio para localizar la página correspondiente a cada empresa.

No es necesario comprar otro chip ni cambiar de número. El servicio se recuperará después de concluir correctamente la vinculación.

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Si tu línea termina en 0, es momento de realizar la vinculación. Tienes hasta el 15 de agosto. 🗓️

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¿Cómo registrar una línea telefónica?

El procedimiento es gratuito y no lo realiza directamente el Gobierno. Cada usuario debe ingresar a la plataforma de su operador y proporcionar su nombre y CURP.

Las empresas únicamente deben conservar esos datos asociados con el número telefónico. Cualquier imagen o documento utilizado para verificar la identidad deberá eliminarse una vez concluido el proceso.

La CRT explicó que la medida busca reducir el anonimato utilizado para cometer fraudes y extorsiones. México se suma así a una práctica de identificación de líneas aplicada en 166 países.

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