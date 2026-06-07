Sheinbaum presenta Olinia, el primer vehículo eléctrico desarrollado en México

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la presentación oficial de Olinia, el proyecto de vehículo eléctrico mexicano que busca convertirse en una alternativa de movilidad accesible, sustentable y desarrollada con tecnología nacional.

Durante el evento realizado en Zumpango, la mandataria destacó que el prototipo es resultado de más de un año de trabajo conjunto entre investigadores, académicos y especialistas de diversas instituciones públicas del país, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México.

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Olinia fue diseñado como un vehículo urbano de bajo costo, totalmente eléctrico y adaptable a las necesidades de movilidad de las ciudades mexicanas. De acuerdo con los responsables del proyecto, puede cargarse en un enchufe convencional doméstico y alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.

La presentación del prototipo marca el cierre de la primera etapa del proyecto y el inicio de la fase de industrialización, con la meta de comenzar la producción comercial en 2027. El Gobierno federal prevé una capacidad inicial de 20 mil unidades al año, con posibilidades de crecimiento en los siguientes años.

Las autoridades señalaron que Olinia forma parte de la estrategia nacional para impulsar la electromovilidad y fortalecer el desarrollo tecnológico mexicano, con la intención de que el país no sólo ensamble vehículos, sino que también cuente con una marca propia en el sector automotriz.

La presentación coincidió con la víspera del arranque de la Copa del Mundo 2026, uno de los escaparates internacionales que el Gobierno federal busca aprovechar.