México se abstiene en votación de la OEA sobre Nicaragua; Presidenta Sheinbaum explica la decisión

México se abstuvo en la votación del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que aprobó convocar a una reunión urgente de cancilleres para analizar la situación política de Nicaragua, luego de las declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre la posibilidad de que no se celebren nuevas elecciones en ese país.

La resolución obtuvo el respaldo de 29 países, mientras que Brasil votó en contra y México se abstuvo. El encuentro de ministros de Relaciones Exteriores todavía no tiene fecha definida y busca llevar el tema nicaragüense al máximo nivel de consulta diplomática dentro del organismo regional.

¿Por qué México se abstuvo en la votación de la OEA sobre Nicaragua?

Durante su conferencia matutina de este jueves 20 de agosto en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la posición mexicana responde a los principios constitucionales de política exterior.

La mandataria sostuvo que, independientemente de las opiniones personales de los funcionarios mexicanos, el país debe actuar bajo los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención.

“Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución”, señaló al explicar la abstención.

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Sheinbaum descarta que México deba intervenir en Nicaragua

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que México promueva un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, Sheinbaum señaló que su administración no tendría por qué intervenir directamente.

La presidenta insistió en que los representantes de la política exterior mexicana deben actuar conforme a la Constitución y mantener una postura basada en la relación institucional entre países, sin involucrarse en decisiones internas de otros Estados.

Añadió que esta posición no es exclusiva de su gobierno y recordó que la defensa de la no intervención ha formado parte históricamente de la política exterior mexicana.

¿Qué ocurre con las elecciones en Nicaragua?

La discusión en la OEA se intensificó después de que Ortega declarara el 19 de julio que no volverían a celebrarse elecciones para evitar un eventual regreso de la oposición al poder.

Los comicios generales estaban contemplados originalmente para noviembre de 2026, pero una reforma constitucional extendió el periodo presidencial y trasladó el proceso electoral a noviembre de 2027.

🎥 Repasa las presentaciones realizadas durante la sesión de hoy del Consejo Permanente de la #OEA sobre la resolución para convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para abordar la situación en #Nicaragua.



Mira la sesión aquí… — OEA (@OEA_oficial) August 19, 2026

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y actualmente comparte el poder con Rosario Murillo, quien pasó de vicepresidenta a copresidenta tras los cambios constitucionales aprobados en 2025.

La oposición nicaragüense celebró la decisión de la OEA, mientras México mantiene su postura de abstención bajo el argumento de respetar la soberanía y autodeterminación de Nicaragua.

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