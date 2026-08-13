Plan Campeche: Histórico apoyo de Claudia Sheinbaum

El Plan Campeche, impulsado por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se posiciona como el motor estratégico de transformación económica y agropecuaria, destacaron los titulares de las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco) y Desarrollo Agropecuario (SDA), quienes priorizaron la soberanía alimentaria y la despetrolización de la Entidad.

Durante el cuarto día de comparecencias de los titulares de las dependencias que integran la Misión 4: 'Desarrollo Económico Sostenible y para Todos', con motivo de la glosa del V Informe de Gobierno, presentaron ante las y los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado los balances, estrategias y proyecciones qué están reconfigurando la actividad económica y productiva de Campeche.

Se destacó la implementación del Plan Campeche, una estrategia integral del Gobierno de México, orientada a rescatar el campo campechano, garantizar la soberanía alimentaria y generar un modelo económico diversificado que reduzca la dependencia histórica del sector hidrocarburos, a través de tres componentes: Leche, Arroz y Carne. El Plan Campeche contempla una inversión total de mil 238.2 millones de pesos (360.2 asignados para 2025 y 878 programados para 2026), beneficiando de manera directa a siete mil 881 productoras y productores en la Entidad.

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​El componente Leche beneficia a mil 080 productoras y productores. Registra un antecedente de producción de 45 millones de litros, estableciendo una meta de 48.5 millones de litros, respaldados con una inversión de 621.4 millones de pesos. El componente Arroz impacta a 301 productoras y productores, parte de una línea base de 59 mil toneladas hasta alcanzar una meta de 100 mil toneladas, con una inversión proyectada de 269.2 millones de pesos. ​

Y el componente Carne incluye a seis mil 500 productoras y productores, buscando elevar la producción de 24 mil toneladas a 25.4 mil toneladas, con una inversión de 347.6 millones de pesos. ​Adicionalmente, se destacó el respaldo de un fondo federal de 174 millones de pesos adicionales destinados a detonar el sector agropecuario mediante maquinaria pesada para rehabilitar más de 250 kilómetros de caminos saca cosechas, adquisición de trilladoras y cosechadoras, perforación de pozos, equipamiento e infraestructura de acopio y enfriamiento. ​

HISTÓRICA DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA PETROLERA

El titular de la Sedeco, Jorge Luis Lavalle Maury, enfatizó el giro radical de la economía estatal, demostrando con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cómo Campeche ha dejado de depender de la actividad petrolera. En el año 2003, el 87 por ciento de la economía de Campeche dependía directamente del petróleo. Hoy en día, esa dependencia se ha reducido al 60 por ciento.

Mientras que en un periodo de 20 años (2003-2023) solo se logró disminuir un 12 por ciento la dependencia petrolera, en los primeros cuatro años de la actual administración se logró reducir casi un 14 por ciento adicional. Pese a la conclusión de la obra del Tren Maya y la contracción en la industria petrolera, la economía estatal muestra un balance positivo en el sector primario, el cual creció un 13.7 por ciento gracias al impulso del Plan Campeche. ​

En cuanto a la generación de empleos, en lo que va de 2026, la Entidad acumula un total neto de cinco mil 316 empleos formales generados, posicionando a Campeche en el sexto lugar nacional de mayor cumplimiento en metas de empleo formal ante el IMSS, con cuatro mil 849 puestos generados en el primer semestre de 2026 según la organización México, ¿Cómo Vamos?.

En materia de inversión e infraestructura, resaltó la atracción de 16 empresas con una inversión proyectada de tres mil 600 millones de dólares, el desarrollo de proyectos de generación eléctrica (como cogeneración con bagazo de caña, gasoductos y parques fotovoltaicos) y una inversión histórica de casi 280 millones de pesos en infraestructura portuaria en Seybaplaya y Carmen.

CASI 7 MIL 900 PRODUCTORES BENEFICIADOS CON PLAN CAMPECHE

Por su parte, la titular de la SDA, Roxana Rivera Peña, detalló que el Plan Campeche-Leche beneficia a 810 productores de hasta 100 vientres. Se han entregado 546 ordeñadoras mecánicas y 546 kits de cerco eléctrico, con la meta de entregar 264 equipos adicionales en el año. ​Se inauguró la nueva planta pasteurizadora de leche con capacidad instalada para procesar 36 millones de litros anuales, garantizando la compra a un precio de 11.50 pesos por litro durante 2026.

Y se resaltó la operación y rehabilitación de centros de acopio en Escárcega, Champotón, Candelaria, Palizada y Melchor Ocampo, sumando proyecciones de nuevos centros en Reforma Agraria, López Mateos, Mamantel y Yohaltún entre 2026 y 2027.

El ​Plan Campeche-Arroz apoyó a 320 productores en cuatro mil 949.85 hectáreas. Se entregaron 888.19 toneladas de semilla certificada de arroz en beneficio de 362 productores en ocho mil 893.93 hectáreas, con un monto de inversión de 15.1 millones de pesos. Se dotó de mil 146 bultos de fertilizante, se dio acompañamiento de cuatro técnicos especialistas, se pueso en marcha tres módulos de mecanización (tractores, drones y trilladoras de oruga) y tecnificación de drenes en el Distrito de Temporal Tecnificado 015 Río Verde.

Y en el Plan Campeche-Carne brindó subsidios para adquisición de sementales bovinos y ovinos, distribución de semilla certificada de pasto (602 paquetes avanzados) y ocho mil 150 árboles forrajeros. Asimismo, se implementaron barridos sanitarios contra la tuberculosis bovina, vigilancia fitosanitaria contra la langosta centroamericana y control epidemiológico preventivo ante el gusano barrenador mediante el punto de verificación e inspección en Crucero Candelaria.

MÁS DE UN MILLÓN 600 MIL TURISTAS LLEGARON A CAMPECHE

La secretaria de Turismo (Sectur), Adda Solís Peniche presentó cifras récord en afluencia y derrama económica. Expuso la consolidación de Campeche como un destino cultural, biocultural y comunitario de nivel internacional.

Durante el último año, el Estado recibió a más de un millón 669 mil visitantes, lo que generó una derrama económica superior a los tres mil 981 millones de pesos, reafirmando al sector turístico como una herramienta fundamental para la generación de empleos y el desarrollo social. ​Destacó la presencia de Campeche en 13 ferias nacionales e internacionales (incluyendo FITUR 2026, Tianguis Turístico México 2026 con 984 citas de negocios y la distinción de Punta Xen como la mejor playa por descubrir, así como FKM-Kiuwik 2026).

Se concretaron 46 congresos y convenciones con más de 51 mil asistentes, con una derrama de 182 millones de pesos y 50 eventos culturales, deportivos y académicos con 191 mil participantes. Asimismo, se conformó la primera Red de Promoción de Turismo Comunitario del país y se integraron 11 experiencias locales al catálogo de la UNESCO.