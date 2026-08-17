Mónica Soto renuncia como magistrada del TEPJF; ¿cuáles son sus razones y a partir de cuándo deja el cargo?

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mónica Soto Fregoso dio a conocer este lunes 17 de agosto su renuncia, durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026.

“He decidido hacer un alto en mi vida profesional y jurisdiccional. He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior. Ello obedece a un compromiso fuerte, un compromiso asumido y, estimo, cumplido con mi patria, con mi Tribunal, pero también con mi familia”, declaró.

Esta renuncia de Soto Fregoso fue presentada este mismo lunes ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dirigida a la presidenta del Senado Laura Itzel Castillo.

“Me permito presentar antes esta instancia, de la manera más atenta y respetuosa, mi renuncia al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo mi último día en el desempeño de mis funciones el 31 de agosto de 2026”, se puede leer en el documento presentado en el Senado.

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Mónica Soto entró al Tribunal Electoral como Magistrada el 20 de octubre de 2016, electa por un cargo de 9 años, ciclo que concluiría en octubre pasado. Después, con las reformas de la 4T en materia electoral y judicial, su cargo se extendió y podía permanecer en éste por un periodo más, si buscaba la reelección en la próxima elección judicial.

“Por fortuna, los cargos tienen fecha de entrada y de salida. Y así fue también el compromiso asumido con mi familia: de tener una temporalidad que, incluso, hace unos meses concluyó. Ese fue mi trazo inicial, firme y seguro”, aseguró.