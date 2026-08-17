SEP abre debate sobre celulares y redes sociales en escuelas; más de un millón de maestros participarán

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrirá una discusión nacional sobre la presencia de celulares y otros dispositivos digitales dentro de las escuelas de educación básica, ante la preocupación por los efectos que el uso excesivo de redes sociales y plataformas digitales puede tener entre niñas, niños y adolescentes.

Durante la conferencia matutina de este lunes 17 de agosto, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que el tema será analizado durante el Consejo Técnico Intensivo previo al inicio del ciclo escolar.

El ejercicio se desarrollará los días 24 y 25 de agosto y contará con la participación de más de un millón de maestras y maestros de más de 200 mil escuelas de nivel básico en todo el país.

¿Qué analizarán los maestros sobre celulares en las escuelas?

Mario Delgado explicó que la intención es que los docentes debatan y presenten propuestas sobre la manera en que deben utilizarse los dispositivos digitales dentro de los planteles.

El secretario señaló que la discusión incluirá no sólo el uso de teléfonos celulares, sino también el impacto de las plataformas digitales y redes sociales en la vida de los estudiantes.

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El planteamiento parte de la idea de que las empresas tecnológicas también tienen responsabilidad sobre la forma en que diseñan algoritmos, notificaciones, reproducción automática y sistemas de recomendación que buscan mantener a las personas conectadas durante más tiempo.

Expertos alertan sobre contenido sexual y contacto no solicitado

Durante la misma conferencia participó Ravi Iyer, director general del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California, quien anteriormente trabajó en Meta estudiando el impacto de Facebook en la sociedad.

Iyer advirtió que el diseño actual de algunas plataformas puede exponer a menores a contenido que no solicitaron.

Entre los datos que presentó señaló que, en una investigación interna de Meta, 13 por ciento de los usuarios de Instagram de entre 13 y 15 años reportaron haber recibido insinuaciones sexuales no deseadas en una sola semana, mientras que 19.2 por ciento aseguró haber visto desnudos o contenido sexual que no había buscado.

También mencionó una encuesta realizada en Australia a más de 3 mil menores de entre 10 y 17 años, en la que 47 por ciento dijo haber visto comentarios ofensivos o sexistas, otro 47 por ciento videos de peleas y 46 por ciento retos peligrosos en internet.

#MañaneraDelPueblo. El diseño de las plataformas digitales son responsabilidad también de quienes diseñaron los algoritmos plantea el especialista Ravi Iyer. pic.twitter.com/QWEgGJXtjb — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 17, 2026

¿Por qué los algoritmos pueden aumentar el tiempo frente a la pantalla?

Iyer explicó que muchas plataformas digitales están diseñadas para optimizar la llamada “interacción” o engagement, es decir, mantener a los usuarios activos el mayor tiempo posible.

Entre las herramientas que contribuyen a ello mencionó el desplazamiento continuo, la reproducción automática, las notificaciones constantes, la gamificación y configuraciones de privacidad que pueden facilitar contactos no deseados.

El especialista sostuvo que estos elementos no son inevitables, sino decisiones de diseño que pueden modificarse.

#MañaneraDelPueblo. El diseño de las plataformas digitales son responsabilidad también de quienes diseñaron los algoritmos plantea el especialista Ravi Iyer. pic.twitter.com/QWEgGJXtjb — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 17, 2026

SEP prepara discusión nacional sobre regulación digital

Mario Delgado indicó que el debate con los docentes forma parte de una conversación más amplia impulsada por el Gobierno federal sobre el impacto de la tecnología en niñas, niños y adolescentes.

La SEP busca que las conclusiones del Consejo Técnico permitan definir medidas sobre el uso de celulares y dispositivos dentro de las escuelas.

El planteamiento no parte de rechazar la tecnología, sino de establecer condiciones que reduzcan riesgos, protejan a los menores y favorezcan un uso más responsable de las plataformas digitales.

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