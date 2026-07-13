SEP anuncia cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 y confirma regreso anticipado de maestros

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el próximo 31 de agosto para niñas, niños y adolescentes, mientras que el personal docente regresará a sus actividades una semana antes, el 24 de agosto.

El anuncio fue realizado al término de la conferencia matutina de este lunes 13 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Delgado también presentó un balance del ciclo 2025-2026, que concluirá formalmente este miércoles.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

El titular de la SEP explicó que los estudiantes volverán a las aulas el 31 de agosto. Las maestras y los maestros deberán presentarse desde el 24 de agosto para iniciar los trabajos de consulta “escuela por escuela”, proceso con el que el Gobierno federal busca revisar necesidades, propuestas y condiciones de cada comunidad educativa.

Delgado felicitó a quienes concluyeron satisfactoriamente el ciclo y avanzarán al siguiente grado. También los invitó a continuar sus estudios y recordó que el sistema de becas cubre actualmente primaria, secundaria y preparatoria, además de ampliar de forma progresiva la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de educación superior.

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SEP presenta balance del ciclo escolar 2025-2026

El funcionario destacó que el programa Vive saludable, vive feliz permitió censar a 10.8 millones de estudiantes con apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con ello, se integraron expedientes digitales de salud escolar y se canalizó a alumnos hacia servicios de nutrición, salud dental y entrega gratuita de lentes.

También señaló que durante este ciclo se retiró la comida chatarra de las escuelas y que 1.2 millones de estudiantes participaron en el Mundialito Escolar.

En materia de infraestructura, indicó que el programa La Escuela es Nuestra alcanzó casi 73 mil planteles, mientras que el Gobierno federal cerrará el año con 22 millones de estudiantes beneficiarios de algún apoyo económico.

#MañaneraDelPueblo. El titular de la @SEP_mx, @mario_delgado hace un balance sobre el fin del presente periodo escolar. pic.twitter.com/PJis9vY8Bn — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 13, 2026

Mario Delgado destaca avances para el magisterio

El secretario recordó que las maestras y los maestros recibieron un aumento salarial de 9 por ciento y que el proceso de basificación alcanzó a alrededor de 200 mil trabajadores de la educación.

Además, señaló que se frenó el incremento de la edad mínima de jubilación y aseguró que la SEP mantiene diálogo permanente con el magisterio.

Delgado cerró su mensaje con un llamado a disfrutar las vacaciones y reiteró que el próximo ciclo escolar estará orientado a consolidar la Nueva Escuela Mexicana y fortalecer el derecho a la educación.

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