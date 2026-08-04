Derechos de las audiencias: Gobierno niega censura y explica nuevas reglas para radio y televisión

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias no buscan censurar opiniones ni permitir que el Gobierno determine qué información es verdadera.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria explicó que las reglas fueron emitidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y permanecen en consulta pública, por lo que todavía pueden recibir observaciones de ciudadanos, concesionarios y especialistas.

Alcalde sostuvo que los lineamientos derivan de la legislación vigente y del artículo sexto constitucional, que reconoce el derecho de la población a recibir información plural, oportuna y verificada.

¿En qué consisten los derechos de las audiencias?

Los medios de radio y televisión deberán contar con un código de ética en el que expliquen cómo garantizarán la difusión de información veraz y cómo atenderán las inconformidades de sus públicos.

Noticia Destacada Estas reglas deberán cumplir televisoras y estaciones de radio con nuevos lineamientos por derecho a las audiencias

Cada concesionario también tendrá que nombrar a un defensor de las audiencias. Esta persona será designada por el propio medio, no por el Gobierno, y recibirá las quejas de televidentes y radioescuchas cuando consideren que alguno de sus derechos fue vulnerado.

Además, deberá existir un procedimiento con plazos claros para responder a las solicitudes de aclaración. La autoridad solo intervendrá si el medio incumple obligaciones administrativas, como no publicar su código de ética, no designar un defensor o carecer de un mecanismo para recibir quejas.

¿Los lineamientos permitirán censurar contenidos?

Alcalde rechazó que el Estado vaya a evaluar las opiniones de periodistas, conductores o comentaristas. Afirmó que tampoco habrá sanciones por criticar al Gobierno o expresar posturas políticas contrarias.

Las posibles sanciones se aplicarían por incumplir las obligaciones previstas en la ley y no por el contenido de una opinión.

La consejera jurídica indicó que los medios conservarán la responsabilidad de definir, mediante sus códigos de ética, los mecanismos para verificar información y evitar la difusión de datos falsos.

#MañaneraDelPueblo. Explica @LuisaAlcalde que desde la semana pasada se desató “una campaña de desinformación” en contra de los lineamientos en defensa de los derechos de las audiencias con dos grandes mentiras: que el gobierno busca “censurar” y que el Estado se pretende erigir… pic.twitter.com/5nmnMHg65q — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 4, 2026

¿Cómo deberán distinguirse la publicidad y la información?

En televisión, los espacios pagados dentro de un programa deberán identificarse con una letra “P” al inicio y al final de la inserción. Al concluir el contenido también podrá aparecer un aviso para informar que el programa contó con espacios comercializados o patrocinados.

En radio, las menciones pagadas tendrán que anunciarse verbalmente antes de su transmisión.

Para diferenciar información y opinión, los programas noticiosos deberán colocar una pleca o cortinilla al inicio y al final, en la que se indique que el contenido incluye tanto noticias como comentarios personales. No será necesario interrumpir cada intervención del conductor.

Alcalde afirmó que estas medidas buscan evitar que una publicidad se presente como noticia y que las audiencias puedan identificar cuándo reciben información y cuándo escuchan una opinión.

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