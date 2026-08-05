Harry Styles sorprende a fans mexicanos al cantar “Cielito Lindo” en su tercera fecha en CDMX

Durante su tercera presentación en la Ciudad de México, Harry Styles regaló a sus fanáticos mexicanos uno de los momentos más memorables de su gira al interpretar a capela un fragmento de “Cielito Lindo”. Este momento tuvo lugar durante el pasado 4 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

El intérprete británico se volvió tendencia en redes sociales al cantar una pequeña parte de esta famosa canción mexicana. Los presentes grabaron el momento y rápidamente fue compartido en redes sociales, convirtiendo estos instantes en uno de los más virales del concierto.

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¿Cómo fue la interpretación de “Cielito Lindo” hecha por Harry Styles?

Harry Styles detuvo por un instante la secuencia habitual de su repertorio y, sin ningún acompañamiento instrumental, entonó a voz el icónico verso "Ay, ay, ay, ay, canta y no llores". Este instante sorprendió al público que se quedaron sorprendidos ante las habilidades del músico.

Posteriormente, el intérprete dirigió el micrófono hacia el público e invitó a los asistentes a unirse con señas, ante esto, los miles de asistentes del que se encontraban en el recinto respondieron unísonamente, convirtiendo el concierto en un coro masivo que celebró el gesto del artista.

Tras interpretar su éxito "As It Was", el cantante ondeó la bandera de México en el escenario, reiterando el cariño por el país que ya había manifestado en sus fechas anteriores con eufóricos "¡Viva México!". Estos momentos fueron captados por los fanáticos y compartidos en redes sociales.

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