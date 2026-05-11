SSC detiene a 30 personas por reventa de boletos de BTS en México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un operativo especial durante el paso de la gira "BTS World Tour Arirang 2026" por el Estadio GNP Seguros. Esto culminó con la detención de varias personas por la reventa ilegal de boletos.

El operativo se mantuvo durante las tres fechas en las que la agrupación surcoreana se presentó en la CDMX. Además de la detención de varias personas en las que se encuentran menores de edad, se informó que algunos de estos boletos eran presuntamente falsos.

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Varias personas detenidas por reventa de boletos de BTS

La SSC informó que fueron 30 personas detenidas por la reventa ilegal de boletos y actividades ilícitas relacionadas con los conciertos de BTS en México. El operativo se extendió durante las tres fechas de conciertos (7, 9 y 10 de mayo), fechas en las que la agrupación se presentó en el Estadio GNP Seguros.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #REVENTA | Resultado del dispositivo de seguridad realizado por personal de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, durante de la gira del evento “@BTS_twt WORLD TOUR ARIRANG 2026”, en el @EstadioGNP, ubicado, en la alcaldía @IztacalcoAl, se detuvo a 30… pic.twitter.com/62YnCvUGyY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 11, 2026

La policía capitalina informó que, del total de detenidos por reventa, 13 son menores de edad. Además, se detectó que 13 de los adultos arrestados ya contaban con antecedentes previos por la misma falta administrativa, las detenciones se distribuyeron de la siguiente manera: 7 de mayo: 14 personas, 9 de mayo: 10 personas y 10 de mayo: 6 personas.

Revendedores vendían boletos en precios exorbitantes

Según los reportes oficiales, los revendedores ofrecían entradas en las inmediaciones de la alcaldía Iztacalco con precios que oscilaban entre los 25 mil y 45 mil pesos, superando por mucho el valor original de las taquillas. Además, se alertó que varios de los boletos asegurados eran presuntamente apócrifos, lo que habría afectado a decenas de fans.

Aparte del saldo por reventa, las autoridades reportaron la captura de dos personas adicionales por el robo de dispositivos móviles. El incidente ocurrió cerca de la Puerta 6 del recinto durante el flujo de salida del primer concierto. Gracias a la denuncia, los policías lograron recuperar los teléfonos y poner a los implicados a disposición del MP.

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La SSC recordó a los asistentes que la reventa en vía pública es una infracción cívica y que la compra de boletos fuera de los canales autorizados conlleva un alto riesgo de fraude. Todos los detenidos por reventa fueron presentados ante un Juez Cívico para determinar sus sanciones.

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