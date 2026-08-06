Reportan muerte de 13 crías de tortuga marina en Sisal por presunto ataque de perros ferales

El colectivo Aak Kuxtal Sisal reportó la muerte de 13 crías de tortuga marina tras la eclosión de un nido protegido dentro de su corral de conservación, un hecho que presuntamente fue provocado por el ataque de perros ferales.

A través de sus redes sociales, la organización informó que el nido eclosionó durante la madrugada y, de acuerdo con los rastros encontrados, algunas de las crías lograron llegar al mar, mientras que otras fueron atacadas antes de alcanzar la playa.

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El colectivo señaló que los indicios apuntan a perros ferales como los presuntos responsables de la muerte de las tortugas.

Ante esta situación, Aak Kuxtal Sisal hizo un llamado a la comunidad para reforzar las acciones de protección de la fauna silvestre y buscar alternativas que eviten nuevos ataques durante la temporada de anidación y eclosión de tortugas marinas.

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“Esta madrugada un nido eclosionó dentro de nuestro corral. Por los rastros sabemos que algunas lograron llegar al mar. Otras no tuvieron la misma suerte; encontramos 13 tortuguitas muertas y todo indica que los perros ferales son los responsables. ¿Qué podemos hacer como comunidad para que esto no siga sucediendo?”, expresó el colectivo en su publicación.