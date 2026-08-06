CFE anuncia corte de luz en Mérida este jueves 6 de agosto: horario y zona afectada

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este jueves 6 de agosto de 2026 se llevará a cabo un corte de luz programado en Yucatán, como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica.

La interrupción temporal del servicio se concentrará en una zona del municipio de Mérida, por lo que la dependencia recomienda a los habitantes tomar previsiones ante la suspensión del suministro durante varias horas.

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¿A qué hora será el corte de luz hoy jueves 6 de agosto?

El corte de energía eléctrica programado por la CFE tendrá una duración aproximada de siete horas, periodo en el que se realizarán labores técnicas en la red eléctrica.

De acuerdo con el aviso, la suspensión del servicio está prevista para este jueves 6 de agosto de 2026, en un horario de 08:00 a 15:00 horas. La zona afectada corresponde a la comisaría de Cholul, en el municipio de Mérida, Yucatán.

Durante este lapso, los usuarios ubicados en el punto señalado podrían quedarse sin suministro eléctrico de manera temporal, por lo que se recomienda cargar dispositivos electrónicos y desconectar equipos sensibles para evitar posibles daños por variaciones de voltaje.

¿Qué zona de Mérida tendrá corte de luz este jueves?

La zona contemplada por la CFE para este corte de luz se encuentra en la comisaría de Cholul, al norte de Mérida. El aviso de la dependencia identifica un punto específico mediante datos catastrales, correspondiente al Tablaje 48372, Manzana 383, Sección 35, Extensión 48372, Interior sin especificar.

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Hasta el momento, esta es la ubicación reportada oficialmente por la Comisión Federal de Electricidad para la interrupción programada del servicio durante este jueves 6 de agosto de 2026 en Yucatán.

La CFE señaló que este tipo de trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento preventivo para fortalecer la red eléctrica y mejorar la continuidad del suministro en la entidad.