Embajador de EU en México advierte que quienes apoyen al Cártel de Juárez y Los Viagras enfrentarán la justicia

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la reciente designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el diplomático señaló que la medida busca perseguir no solo a los integrantes de estos grupos, sino también a las personas y redes que los financien, colaboren o faciliten sus operaciones.

Las declaraciones de Johnson se producen un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra ambas organizaciones criminales, decisión que contempla el congelamiento de activos, restricciones financieras y comerciales, así como acciones para impedir que mantengan operaciones dentro del sistema económico estadounidense.

Ronald Johnson respalda la designación de los cárteles como organizaciones terroristas

En su publicación, el embajador afirmó que la decisión refleja el compromiso del presidente Donald Trump de desarticular a las organizaciones que, según el Gobierno estadounidense, participan en actividades de narcotráfico, tráfico de armas y otras operaciones ilícitas.

Johnson sostuvo que las autoridades de Estados Unidos buscarán llevar ante la justicia a cualquier persona que mantenga vínculos con estos grupos criminales.

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“La designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras subraya el compromiso del presidente Donald Trump de desmantelar organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las apoyan”, escribió.

El representante diplomático añadió que la estrategia también contempla acciones contra quienes financien, faciliten o colaboren con cualquiera de los cárteles identificados por Washington.

Estados Unidos destaca cooperación con México

Ronald Johnson también aseguró que ambos gobiernos mantienen coordinación para combatir las actividades del crimen organizado que afectan a los dos países.

En ese sentido, afirmó que la cooperación bilateral busca reducir el tráfico de drogas, armas de fuego y otros delitos transnacionales que operan a ambos lados de la frontera.

“Junto con México, estamos interrumpiendo el tráfico de drogas, armas de fuego y otras actividades ilícitas que amenazan a ambas naciones”, señaló el embajador.

Las declaraciones se producen en un contexto de mayor cooperación entre ambos gobiernos en materia de seguridad, aunque también de diferencias públicas sobre algunos temas relacionados con el combate al narcotráfico.

The designation of Juárez Cartel and Los Viagras as Foreign Terrorist Organizations underscores @POTUS @realDonaldTrump’s commitment to dismantling narcoterrorist organizations and every network that supports them. These groups—and anyone who finances, enables, or collaborates… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 16, 2026

Designación fortalece sanciones contra los grupos criminales

La inclusión del Cártel de Juárez y Los Viagras en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras amplía las herramientas legales de Estados Unidos para perseguir a estas organizaciones y a quienes mantengan relaciones económicas o logísticas con ellas.

Además del congelamiento de activos y las restricciones financieras, la designación permite fortalecer la cooperación internacional para investigar operaciones vinculadas con el lavado de dinero, el tráfico de drogas y otros delitos relacionados con el crimen organizado.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas medidas buscan limitar la capacidad operativa de los grupos criminales y reforzar las acciones conjuntas con México para enfrentar la violencia y el tráfico ilícito que afecta a ambos países.

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