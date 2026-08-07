EU ofrece recompensa de hasta 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia, señalado como nuevo líder del CJNG

Estados Unidos elevó a hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que permita detener o lograr la condena de Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, a quien autoridades estadounidenses identifican como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, difundió este viernes 7 de agosto un mensaje en su cuenta de X en el que advirtió que ningún dirigente de organizaciones criminales está fuera del alcance de Estados Unidos, México y sus socios internacionales.

La recompensa había sido anunciada por el Departamento de Estado como parte de una nueva ofensiva contra la estructura del CJNG. La cantidad representa un fuerte incremento respecto de los 5 millones de dólares que Washington ofrecía desde 2021 por información relacionada con Valencia González.

¿Quién es Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”?

De acuerdo con información de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Juan Carlos Valencia González es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y habría ocupado una posición de alto nivel dentro del CJNG durante años.

La DEA informó esta semana que, con base en información de inteligencia, Valencia González habría asumido el liderazgo de la organización criminal. El administrador de la agencia lo calificó además como su principal objetivo relacionado con el cártel.

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Estados Unidos lo busca por acusaciones federales relacionadas con una presunta conspiración para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina con destino a territorio estadounidense, además del supuesto uso de armas de fuego durante actividades de narcotráfico. Los cargos constituyen acusaciones y deberán acreditarse ante las autoridades judiciales correspondientes.

Ronald Johnson lanza advertencia contra nuevo líder del CJNG

En su mensaje, Ronald Johnson aseguró que la cooperación internacional continuará enfocada en desmantelar a los principales grupos del narcotráfico.

“Ningún líder de cártel está fuera del alcance de Estados Unidos, México y nuestras redes de socios internacionales”, escribió el diplomático.

Johnson añadió que la administración del presidente Donald Trump busca respaldar con acciones concretas su estrategia contra los cárteles y organizaciones que Washington ha designado como narcoterroristas.

La ofensiva anunciada el 5 de agosto contempla más de 100 millones de dólares en recompensas por información que permita localizar y detener a ocho dirigentes y colaboradores señalados del CJNG. El Departamento de Estado precisó que las recompensas suman hasta 102 millones de dólares y fueron coordinadas con agencias como la DEA, FBI, HSI, IRS y CBP.

No cartel leader is beyond the reach of the U.S., Mexico, and our networks of international partners. The United States has increased the reward up to $25 million for information leading to the capture of Juan Carlos Valencia González (“Pelón”), the new leader of the CJNG.… pic.twitter.com/Y0z9QjwLKt — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 7, 2026

Estados Unidos aumenta presión contra la estructura del CJNG

La nueva recompensa refleja el lugar prioritario que Valencia González ocupa ahora para las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Justicia informó que el presunto dirigente habría participado en la organización de actividades violentas y en operaciones para producir, transportar y distribuir grandes cantidades de drogas. Washington sostiene que la estrategia contra el CJNG continuará mediante órdenes de captura, investigaciones financieras, restricciones migratorias y recompensas internacionales.

El Gobierno estadounidense designó al CJNG como organización terrorista extranjera y como terrorista global especialmente designado, una clasificación utilizada por Washington para ampliar las herramientas financieras y legales contra la organización y sus integrantes.

Con la recompensa de hasta 25 millones de dólares, Estados Unidos coloca a Juan Carlos Valencia González entre sus objetivos prioritarios y eleva la presión sobre la nueva estructura de mando que atribuye al CJNG.

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