EU reconoce cooperación de Sheinbaum en seguridad: “Mucho más cooperativos que la administración pasada”

El secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, reconoció la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad y afirmó que la coordinación bilateral ha aumentado respecto a la administración anterior.

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el funcionario estadounidense señaló que Washington ha visto una mayor disposición del gobierno mexicano para colaborar en temas de seguridad, aunque también destacó que México mantiene una postura firme en torno a la defensa de su soberanía.

La declaración ocurre en un contexto de tensión y diálogo entre ambos países por temas como migración, combate al narcotráfico, tráfico de armas y presencia de agencias extranjeras en territorio mexicano.

¿Qué dijo Markwayne Mullin sobre el gobierno de Sheinbaum?

Mullin afirmó que a Estados Unidos le ha impresionado la cooperación mostrada por la administración de Claudia Sheinbaum, a la que calificó como más abierta que la del gobierno anterior.

Sin embargo, el funcionario también reconoció que México mantiene límites claros en la relación bilateral. En su mensaje, señaló que el gobierno mexicano “cree en su soberanía” y que Estados Unidos debe respetar esa postura.

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La frase marca un punto relevante en la discusión pública, debido a que el gobierno mexicano ha insistido en que la cooperación con Washington debe darse sin subordinación y sin permitir operaciones de fuerzas o agentes extranjeros fuera del marco legal nacional.

Cooperación sin subordinación, el eje de la relación México-EU

El mensaje de Mullin coincide con la posición que Sheinbaum ha sostenido públicamente: México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en seguridad, pero bajo reglas claras, respeto mutuo y defensa de la soberanía nacional.

La presidenta ha reiterado que la coordinación puede incluir intercambio de información, atención a delitos transnacionales y trabajo conjunto para enfrentar el tráfico de drogas y armas. No obstante, ha descartado que instituciones extranjeras participen directamente en operativos dentro del país.

El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, destacó la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad con EE.UU. y afirmó que ha incrementado en contraste con la administración de AMLO.



“Nos ha impresionado que hayan sido… pic.twitter.com/o9HLmwbB2S — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) June 3, 2026

En ese sentido, el reconocimiento del funcionario estadounidense apunta a una relación de cooperación práctica, pero con límites definidos.

Para México, la soberanía no es un gesto político ni una concesión diplomática, sino una condición central para cualquier acuerdo con Washington.

La postura también contrasta con versiones que presentan la relación bilateral únicamente como una tensión permanente. Según lo expresado por Mullin, Estados Unidos identifica avances en la coordinación con el gobierno de Sheinbaum, aunque reconoce que esa cooperación no implica subordinación.

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