Sheinbaum lamenta muerte de Zenyazen Escobar y afirma que FGR tiene avances en la investigación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó este jueves la muerte del diputado federal de Morena Zenyazen Escobar y envió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del legislador.

Durante la conferencia mañanera del 10 de septiembre, la mandataria fue cuestionada sobre el caso y señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya cuenta con avances en la investigación.

“Nuestro pésame a la familia y a todos los amigos compañeros”, expresó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la investigación de Zenyazen Escobar?

La Presidenta indicó que corresponde a la FGR esclarecer las circunstancias de la muerte del legislador, quien fue localizado sin vida el pasado 4 de septiembre dentro de su vehículo en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

Sheinbaum no adelantó detalles sobre las líneas de investigación ni sobre los avances específicos que tiene la Fiscalía, por lo que será esa institución la encargada de informar sobre los resultados de las diligencias.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió.

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FGR mantiene abiertas las diligencias

Reportes iniciales señalaron que no se localizaron indicios de una agresión externa dentro del vehículo, mientras continúan los análisis periciales y la recopilación de pruebas.

El caso generó reacciones entre integrantes de Morena y de la Cámara de Diputados, quienes han pedido que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento.

¿Quién era Zenyazen Escobar?

Zenyazen Escobar, de 42 años, era diputado federal por Morena y anteriormente se desempeñó como secretario de Educación de Veracruz.

Su muerte provocó expresiones de condolencia entre integrantes de su partido y autoridades federales, mientras la FGR continúa con las investigaciones para determinar las causas y eventuales responsabilidades.

IO