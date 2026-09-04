FGR atrae investigación por muerte del diputado Zenyazen Escobar en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atraerá la investigación relacionada con el fallecimiento del diputado federal por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la institución expresó sus condolencias por la muerte del legislador y precisó que, debido a su calidad de diputado federal, el caso pasará a ser investigado por la autoridad federal.

“La Fiscalía General de la República lamenta el fallecimiento del diputado por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. Dada su calidad de legislador federal, la investigación respectiva será atraída por esta institución”, señaló la FGR.

¿Por qué la FGR atraerá el caso de Zenyazen Escobar?

La dependencia explicó que la decisión está relacionada directamente con el carácter de legislador federal de Escobar García.

Con esta determinación, la FGR asumirá la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y definir las diligencias que deberán desarrollarse dentro del caso.

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Hasta el momento, el mensaje de la Fiscalía no ofreció detalles adicionales sobre líneas de investigación, posibles responsables o avances de las indagatorias.

Fiscalía lamenta fallecimiento del diputado federal

En su posicionamiento, la FGR también expresó públicamente su pesar por la muerte del diputado veracruzano.

La información se conoce después de que se reportara este viernes el fallecimiento de Zenyazen Escobar, integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

El legislador había desarrollado parte de su trayectoria política y profesional en Veracruz, donde también se desempeñó como secretario de Educación estatal antes de llegar a la Cámara de Diputados.

La Fiscalía General de la República lamenta el fallecimiento del diputado por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. Dada su calidad de legislador federal, la investigación respectiva será atraída por esta institución. — FGR México (@FGRMexico) September 4, 2026

Investigación federal continuará para esclarecer los hechos

La atracción del expediente permitirá que la Fiscalía General de la República encabece las actuaciones ministeriales relacionadas con el caso.

Por ahora, la institución únicamente confirmó que asumirá la investigación, por lo que se espera que posteriormente informe sobre los avances, peritajes y demás diligencias que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos relacionados con la muerte del legislador.

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