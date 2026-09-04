Ricardo Monreal lamenta muerte de Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena por Veracruz

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lamentó el fallecimiento de Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz, y expresó su solidaridad con la familia, seres queridos y equipo de trabajo del legislador.

A través de un mensaje difundido por el Grupo Parlamentario de Morena, Monreal destacó la trayectoria de Escobar García en el servicio público y recordó que su carrera comenzó en el ámbito educativo antes de ocupar distintos cargos en la administración estatal y posteriormente llegar al Congreso de la Unión.

“Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García”, señala el posicionamiento.

Morena destaca trayectoria de Zenyazen Escobar

En el mensaje, la bancada morenista recordó que Zenyazen Escobar dedicó buena parte de su trayectoria al servicio público en Veracruz.

Antes de convertirse en legislador federal, se desempeñó como docente y posteriormente estuvo al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz.

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Más adelante llegó a la Cámara de Diputados como representante federal de una demarcación veracruzana, cargo desde el cual continuó su actividad política.

Ricardo Monreal envía condolencias a familiares

El Grupo Parlamentario de Morena expresó su respaldo a las personas cercanas al legislador tras conocerse su fallecimiento.

“Nuestra solidaridad y cariño están con su familia, sus seres queridos y su equipo de trabajo”, añadió el posicionamiento.

Monreal cerró el mensaje con un reconocimiento a la trayectoria de su compañero de bancada y la frase: “Descanse en paz”.

Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz.



Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como… pic.twitter.com/20Zf6aRSnR — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 4, 2026

Cámara de Diputados pierde a uno de sus legisladores por Veracruz

El fallecimiento de Escobar García generó reacciones dentro de Morena, particularmente entre quienes compartieron con él tareas legislativas y responsabilidades partidistas.

Hasta el momento, el mensaje difundido por Monreal se ha concentrado en reconocer su trayectoria profesional y política, así como en expresar condolencias a su entorno cercano.

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