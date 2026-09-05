Velan en Xalapa al diputado Zenyazen Escobar; Rocío Nahle lamenta su muerte

El diputado federal Zenyazen Escobar García fue velado este sábado 5 de septiembre en una funeraria de Xalapa, Veracruz, un día después de que su cuerpo fuera localizado con una herida producida por arma de fuego en el municipio de Puente Nacional.

El servicio funerario se llevó a cabo en la sala 5 de Bosques del Recuerdo, ubicada sobre la avenida Rafael Murillo Vidal, en la colonia Cuauhtémoc.

Entre las personas que acudieron estuvieron la gobernadora Rocío Nahle y el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, además de otros funcionarios y personas cercanas al legislador.

¿Qué dijo Rocío Nahle sobre la muerte de Zenyazen Escobar?

Al salir de la funeraria, Nahle expresó su pesar por el fallecimiento del diputado federal de Morena y destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya asumió la investigación del caso.

“Es muy lamentable la pérdida en lo personal de un compañero, de un amigo, de un funcionario, un diputado federal, representante del Distrito de Córdoba”, declaró ante medios.

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La gobernadora no adelantó detalles sobre las líneas de investigación y remitió el seguimiento del caso a las autoridades ministeriales.

¿Dónde fue encontrado el diputado federal?

El cuerpo de Zenyazen Escobar fue localizado la mañana del viernes 4 de septiembre en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, cerca de Xalapa.

Ricardo Ahued informó que las primeras diligencias permitieron establecer la intervención de un arma de fuego, mientras peritos recabaron indicios para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La investigación fue posteriormente atraída por la FGR debido a la calidad de legislador federal de Escobar García.

🕯️ Rocío Nahle y Cuitláhuac García coinciden en velorio de Zenyazen Escobar



La gobernadora de Veracruz, @rocionahle, se encontró con el exmandatario @CuitlahuacGJ durante el velorio del diputado federal Zenyazen Escobar.



Nahle se acercó a Cuitláhuac García y le expresó sus… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 5, 2026

¿Quién era Zenyazen Escobar García?

Zenyazen Escobar tenía 42 años y representaba al Distrito 16 de Veracruz en la Cámara de Diputados.

En San Lázaro se desempeñaba como secretario de las comisiones de Marina y de Cambio Climático y Sostenibilidad, además de formar parte de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Su muerte generó reacciones entre integrantes de Morena y autoridades de Veracruz, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

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