Enrique Inzunza deja la bancada de Morena en el Senado; separación tiene efectos desde el 26 de agosto

El senador Enrique Inzunza Cázarez dejó oficialmente la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, notificara la decisión a la Mesa Directiva.

Durante la sesión de este martes, se dio lectura a la comunicación enviada por Mier, quien también coordina al grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta.

La separación tiene efectos desde el 26 de agosto de 2026, de acuerdo con el documento leído ante el pleno.

¿Por qué Enrique Inzunza dejó la bancada de Morena?

La comunicación oficial señala que la salida de Inzunza de la bancada ocurrió a petición del propio legislador.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, dio trámite a la notificación correspondiente para que la decisión produzca los efectos legales, reglamentarios y administrativos que correspondan.

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En el mensaje remitido por Ignacio Mier se pidió hacer del conocimiento del pleno la determinación adoptada por Inzunza Cázarez.

Senado formaliza separación de Enrique Inzunza

Con la lectura del oficio, el Senado dejó constancia formal de que el legislador ya no forma parte del grupo parlamentario de Morena desde finales de agosto.

La información proporcionada no detalla los motivos políticos o personales que llevaron a Inzunza a solicitar su separación de la bancada.

Tampoco se precisa en el documento si el senador se incorporará a otro grupo parlamentario o permanecerá sin fracción.

¿Qué efectos tiene su salida de Morena?

La separación de una bancada implica ajustes administrativos y parlamentarios dentro del Senado, particularmente en lo relacionado con la representación del legislador dentro del grupo político al que pertenecía.

En este caso, la Mesa Directiva deberá procesar los cambios derivados de la notificación presentada por la coordinación de Morena.

Por ahora, el Senado únicamente ha formalizado la salida de Enrique Inzunza de la fracción oficialista, mientras se mantiene pendiente cualquier anuncio adicional sobre su futuro político dentro de la Cámara alta.

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