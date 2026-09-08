Cuestionan el Cuarto Informe de Mara Lezama; ciudadanos reclaman resultados en seguridad, salud y empleo

Ciudadanos cuestionaron los resultados presentados por Mara Lezama durante su IV Informe de Gobierno a través de las redes sociales, donde centraron sus comentarios en los viajes en avión privado, el gasto público, las obras, la inseguridad, los servicios de salud y la situación económica de los trabajadores.

“Cero resultados. Muchas horas de vuelos privados”, escribió Twocoolytoe Garcia, mientras Justo Aguilar Peña preguntó: “¿Y los 40 viajes en avión privado?”.

En el mismo sentido, Pedro Hernández Guillén escribió: “Puros vuelos privados... Fuera el Verde de Morena... ¡Fuera!”, mientras Lucio Salas cuestionó el contenido del informe y pidió información sobre el financiamiento de los viajes y la adquisición de propiedades.

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“El informe que esperábamos es el de sus vuelos, ¿cómo los ha financiado? y todas sus propiedades, ¿cómo las adquirió? Comprobantes”, publicó.

Otro de los comentarios fue el de Noe G-Dore, quien cuestionó el uso de recursos federales y planteó que éstos deberían destinarse a medicamentos y hospitales locales. También preguntó: “¿Resultados de qué?”.

Las críticas también se expresaron mediante frases breves. Leoonel Maayt escribió “Pura selfie”, mientras Elda Carrillo resumió su percepción con: “Puras mentiras”. Jorge Glez, por su parte, respondió “Efectivamente así es” a uno de los comentarios publicados.

La seguridad fue otro de los temas señalados. Sacarias Blanco escribió que continúan la delincuencia y las extorsiones, además de referirse a los cobros de impuestos y la educación escolar. Oscar Olavarrieta también centró su comentario en la inseguridad, las vialidades y el turismo, y criticó el desempeño de los gobernantes.

Mientras la Gobernadora presumió resultados en varios rubros clave en la entidad, residentes resaltaron la percepción de temor ante los recientes delitos de alto impacto / POR ESTO!

Seguridad

Las reacciones se produjeron mientras la Mesa de Paz estatal presentó ayer el balance de las acciones realizadas del 31 de agosto al 6 de septiembre. Según la información oficial, fueron detenidas 257 personas, aseguradas mil 385 dosis de diversas sustancias ilícitas y tres armas cortas, además de recuperados 106 vehículos relacionados con reportes de robo o probables hechos delictivos. Las autoridades también reportaron 18 mil 667 revisiones preventivas a personas y vehículos.

El abogado León Grimaldo cuestionó que el balance oficial se concentre en el número de acciones realizadas y no informe cuánto disminuyeron los delitos como consecuencia de los operativos y señaló que las detenciones, revisiones y decomisos no necesariamente equivalen a una mayor seguridad.

En Benito Juárez y Cozumel, las autoridades destacaron detenciones de personas presuntamente relacionadas con privación ilegal de la libertad, homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Habitantes resienten la baja tasa de colocación laboral y los días solidarios en la hotelería / POR ESTO!

Vacantes

En materia laboral, el panorama para Quintana Roo también contrasta con los resultados expuestos en el Informe.

Aunque en Cancún se ofertaron mil vacantes mediante la feria municipal “Ven y Empléate”, buscadores de empleo cuestionaron las oportunidades reales de colocación. El escenario también alcanza al sector hotelero y de servicios, donde continúan los llamados días solidarios, despidos, reducción de jornadas y menores ingresos por propinas.

Jesús López Mateos, secretario de Organización de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo, sostuvo que los días solidarios afectan principalmente a trabajadores eventuales y con contratos temporales debido a las fluctuaciones de la industria.

Trabajadores del sector gastronómico también han buscado alternativas para complementar sus ingresos ante la disminución de jornadas, despidos y propinas.

Entre los casos documentados se encuentran personas que ofrecen sus servicios para labores de cocina, limpieza, carpintería, plomería, pintura y electricidad, mientras otras recurren a la venta de productos en tianguis.

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Vivienda y salud

Los cuestionamientos también apuntan a pendientes en materia de vivienda y salud que afectan a la población de Quintana Roo.

Aunque el Gobierno estatal reportó avances en materia habitacional, persisten necesidades de vivienda y, en el sector salud, las carencias de medicamentos y atención médica continúan entre las demandas ciudadanas, particularmente en el sur del estado.

Las reacciones publicadas un día después del IV Informe se concentraron en cuestionamientos sobre gasto, viajes, obras, seguridad, empleo, vivienda y salud. A estos se suman reportes periodísticos recientes sobre delitos y dificultades laborales.