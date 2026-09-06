Gobernador Díaz Mena recibe en Yucatán a presidenta nacional de Morena

A través de una publicación en sus redes sociales, el Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dio a conocer que recibió a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y compartió unas imágenes del encuentro.

“Me dio mucho gusto recibir en Yucatán a @A_MontielR, Presidenta Nacional de @PartidoMorenaMx, y compartir este espacio de diálogo y organización que nos permite seguir fortaleciendo la Cuarta Transformación en nuestro estado”.

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“En Yucatán tenemos claro que la unidad, la honestidad, la cercanía con el pueblo y el compromiso de servir son pilares que debemos mantener vivos en nuestro movimiento. Seguimos haciendo equipo para que estos principios se vivan en cada municipio y se traduzcan en bienestar para nuestra gente”, escribió “Huacho” en su publicación.

La reunión entre los dos personajes se realizó con el objetivo de fortalecer el movimiento de Morena y de la Cuarta Transformación al que pertenecen, del que también proviene la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.