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Gobernador Díaz Mena recibe en Yucatán a presidenta nacional de Morena

La reunión entre los dos personajes se realizó con el objetivo de fortalecer el movimiento de Morena y de la Cuarta Transformación al que pertenecen.

Por Redacción Por Esto!

6 de sept de 2026

1 min

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El Gobernador de Yucatán y la presidenta de Morena se reunieron.
El Gobernador de Yucatán y la presidenta de Morena se reunieron. / Foto: @huachodiazmena

A través de una publicación en sus redes sociales, el Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dio a conocer que recibió a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y compartió unas imágenes del encuentro.

“Me dio mucho gusto recibir en Yucatán a @A_MontielR, Presidenta Nacional de @PartidoMorenaMx, y compartir este espacio de diálogo y organización que nos permite seguir fortaleciendo la Cuarta Transformación en nuestro estado”.

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“En Yucatán tenemos claro que la unidad, la honestidad, la cercanía con el pueblo y el compromiso de servir son pilares que debemos mantener vivos en nuestro movimiento. Seguimos haciendo equipo para que estos principios se vivan en cada municipio y se traduzcan en bienestar para nuestra gente”, escribió “Huacho” en su publicación.

La reunión entre los dos personajes se realizó con el objetivo de fortalecer el movimiento de Morena y de la Cuarta Transformación al que pertenecen, del que también proviene la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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