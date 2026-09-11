Presidenta Sheinbaum anuncia más de 70 mil viviendas y mil 300 consultorios para Chiapas; también habrá trenes, carreteras y hospitales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este viernes 11 de septiembre de 2026 en Tuxtla Gutiérrez un balance de las acciones federales para Chiapas y adelantó los proyectos que su administración prevé desarrollar en el corto y mediano plazo.

Durante el evento “Honestidad y resultados en Chiapas”, la mandataria destacó apoyos sociales, obras de infraestructura, programas educativos, proyectos de salud y vivienda, así como nuevas inversiones para mejorar la conectividad de la entidad.

Sheinbaum señaló que la gira por su Segundo Informe de Gobierno contempla 32 rendiciones de cuentas en igual número de entidades y que el recorrido concluirá el 27 de septiembre.

¿Cuántas acciones y apoyos anunció Sheinbaum para Chiapas?

La Presidenta informó que en Chiapas cerca de medio millón de adultos mayores reciben una pensión, mientras que 117 mil personas tienen apoyo por discapacidad.

Además, reportó 190 mil 196 jóvenes de preparatoria con beca, 113 mil mujeres inscritas en Pensión Mujeres Bienestar, 267 mil estudiantes de secundaria con la beca Rita Cetina y 322 mil niñas y niños con apoyo para útiles y uniformes escolares.

Sheinbaum también anunció que la próxima semana comenzarán las asambleas para que todos los estudiantes de universidades públicas en Chiapas puedan acceder a la beca Gertrudis Bocanegra.

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Chiapas tendrá 70 mil 500 viviendas y mil 300 consultorios

Entre los proyectos de mayor alcance, Sheinbaum anunció la construcción de 70 mil 500 viviendas dirigidas a familias con ingresos menores a dos salarios mínimos.

En materia de salud, adelantó que antes de que termine 2026 se adecuarán cerca de mil 300 consultorios mediante el programa “La Clínica es Nuestra”.

La Presidenta explicó que estos espacios comenzarán a operar en enero y que también se abrirán convocatorias para médicos jubilados, nuevos médicos, enfermeras y enfermeros que quieran incorporarse a la atención primaria.

Tren Maya de carga e Interoceánico, entre los proyectos prioritarios

Sheinbaum destacó que el Gobierno federal trabaja en el Tren Maya de carga, con el objetivo de mejorar el traslado de mercancías y reducir costos logísticos para Chiapas y los demás estados por donde pasa la infraestructura ferroviaria.

También señaló que el Corredor Interoceánico presenta un avance de 94% en la ruta que llegará hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, y conectará distintas regiones del estado.

A estos proyectos se suman trabajos conjuntos en la carretera Palenque-Ocosingo, caminos artesanales y la próxima conclusión del puente Rizo de Oro, en La Concordia.

Habrá nuevos hospitales y ampliación de la Universidad Rosario Castellanos

La mandataria anunció además una inversión en infraestructura hospitalaria, con un nuevo hospital en Palenque y proyectos en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez.

También informó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya opera en Comitán, será ampliada y contará con una Facultad de Medicina.

Sheinbaum añadió que el Gobierno federal trabaja en tres polos de bienestar, la modernización de Puerto Chiapas a través de la Secretaría de Marina y la modernización de centrales hidroeléctricas por parte de la CFE.

Apoyo al campo y Centros Libres para Mujeres

En su mensaje, Sheinbaum indicó que también se implementarán acciones para apoyar a productores agrícolas afectados por la sequía.

Asimismo, reportó la operación de 79 Centros Libres para Mujeres en Chiapas, como parte de la política federal de atención y acompañamiento.

La Presidenta sostuvo que los programas sociales y la obra pública continuarán como ejes de la estrategia federal para la entidad y afirmó que su administración mantendrá coordinación con el gobierno estatal para concluir los proyectos en marcha.

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