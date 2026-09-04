Presidenta Sheinbaum anuncia 384 consultorios, nuevo hospital y más de 27 mil viviendas para Zacatecas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este viernes 4 de septiembre los resultados de su Segundo Informe de Gobierno para Zacatecas, como parte de la gira nacional con la que recorrerá las 32 entidades para informar sobre las acciones realizadas y los proyectos previstos en cada estado.

Durante el evento “Honestidad y resultados en Zacatecas”, realizado en la capital del estado, la mandataria explicó que este ejercicio de rendición de cuentas comenzó un día antes y continuará durante septiembre. Sheinbaum sostuvo que su administración busca mantener un modelo de gobierno territorial y cercano a la población.

La Presidenta también reiteró que su gobierno mantiene la continuidad de la llamada Cuarta Transformación y defendió principios como la atención prioritaria a las personas de menores ingresos, la austeridad gubernamental y la entrega directa de programas sociales.

¿Cuántas personas reciben Programas para el Bienestar en Zacatecas?

Sheinbaum informó que 710 mil habitantes de Zacatecas reciben algún apoyo directo del Gobierno federal, dentro de una población estatal estimada en alrededor de 1.62 millones de personas.

Entre los beneficiarios se encuentran 212 mil 420 adultos mayores con pensión y 46 mil 923 personas con discapacidad.

Además, 14 mil 329 jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro; 59 mil 430 estudiantes de preparatoria reciben beca y 33 mil 340 universitarios serán incorporados a la Beca Gertrudis Bocanegra.

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En materia agrícola, 67 mil 846 productores reciben Producción para el Bienestar y 61 mil 110 acceden a fertilizantes gratuitos.

La Presidenta señaló que el conjunto de programas representa una inversión de 16 mil 393 millones de pesos destinada directamente a la población zacatecana.

Zacatecas tendrá 384 nuevos consultorios de salud

Uno de los anuncios principales fue la construcción de 384 Consultorios del Bienestar del Servicio Universal de Salud.

Sheinbaum explicó que las obras comenzarán durante septiembre y que el objetivo es que entren en funcionamiento a partir de enero de 2027.

Cada espacio contará con personal médico, equipamiento y alrededor de 60 medicamentos para atender padecimientos básicos y reducir la saturación en centros de salud y hospitales.

El proyecto forma parte de una estrategia nacional que contempla 12 mil consultorios en el país.

También se construye un nuevo hospital del IMSS en Guadalupe, mientras que ya fueron inaugurados un centro de salud en Jerez y una unidad de medicina familiar en Guadalupe.

Gobierno construirá más de 27 mil viviendas en Zacatecas

Sheinbaum anunció además la construcción de 27 mil 502 viviendas nuevas dirigidas principalmente a personas que ganan menos de dos salarios mínimos.

A esto se suma la reestructuración de créditos considerados impagables. En Zacatecas, señaló, 35 mil familias han sido beneficiadas por ese esquema y alrededor de 8 mil ya recibieron escrituras.

En educación, la mandataria anunció más preparatorias y la construcción de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con capacidad prevista para mil 500 estudiantes.

Carreteras, agua y producción de frijol, entre las prioridades

La Presidenta informó que se destinan 740 millones de pesos a conservación y repavimentación de la red federal de carreteras en la entidad.

También se trabaja en la tecnificación de un distrito de riego con una inversión de mil 620 millones de pesos.

Sobre la presa Milpillas, reconoció que existe un conflicto social y aseguró que el Gobierno mantendrá el diálogo. Añadió que, si el proyecto no puede concretarse, se buscarán otras alternativas para garantizar el abastecimiento de agua a Zacatecas.

Sheinbaum también destacó los avances en producción de frijol y la operación de una planta cribadora en Sombrerete, además de la compra a productores mediante precios de garantía.

Sheinbaum continuará gira de informes por los estados

La mandataria señaló que esta gira forma parte de un esquema que comenzó desde su primer año de gobierno y que tiene como objetivo llevar el informe directamente a cada entidad.

Durante septiembre recorrerá el país para presentar datos estatales sobre programas sociales, infraestructura, salud, educación, vivienda y desarrollo económico.

Sheinbaum cerró su mensaje al afirmar que mantiene una evaluación positiva de los primeros dos años de su administración y aseguró que continuará con el mismo proyecto político y social que, dijo, inició en 2018.

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