PISA 2025: estos son los países con mejores resultados y así le fue a México

Los resultados de PISA 2025 muestran una amplia brecha entre los sistemas educativos con mejor desempeño y México. De acuerdo con el análisis elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con datos de la OCDE, Japón encabezó la evaluación entre los países de la OCDE, con un promedio de 522 puntos en Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias.

En segundo lugar apareció Corea, con 516 puntos, mientras que Estonia obtuvo 511. El cuarto puesto correspondió al Reino Unido, con 498 puntos.

En contraste, entre los países con los resultados más bajos de la OCDE se ubicaron Grecia, con 427 puntos; Costa Rica, con 409; México, con 403, y Colombia, con 398 puntos.

La edición 2025 reunió a más de 760 mil estudiantes de 15 años en 91 países y economías, una participación que representa aproximadamente a 33 millones de jóvenes.

México queda en el lugar 37 de 38 países de la OCDE

El desempeño mexicano se ubicó muy por debajo del promedio de la OCDE. Mientras los países miembros alcanzaron una media de 469 puntos, México obtuvo 403, una diferencia de 66 puntos.

El país ocupó el lugar 37 entre los 38 integrantes de la OCDE evaluados. La mayor desventaja frente al promedio internacional se presentó en Ciencias, con una diferencia de 66 puntos; le siguieron Matemáticas, con 62 puntos menos, y Comprensión Lectora, con una brecha de 47 puntos.

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Además, México registró una caída de siete puntos en Matemáticas y siete en Comprensión Lectora respecto a 2022. En Ciencias, en cambio, consiguió una mejora de cuatro puntos. El promedio conjunto de las tres áreas llegó a 403 puntos, el resultado más bajo registrado por el país en dos décadas.

México también queda rezagado en Pensamiento Computacional

La evaluación de 2025 incorporó una medición sobre Problemas Computacionales, relacionada con la capacidad de los estudiantes para utilizar herramientas de programación.

En este apartado, México obtuvo 453 puntos, siete unidades por debajo del promedio de la OCDE. El IMCO señala que el país permanece lejos de referentes educativos como Corea y Singapur y por debajo de la media de la organización en las cuatro áreas evaluadas.

The #OECD's Programme for International Student Assessment (#OECDPISA) is the world's largest survey of 15-year-old students.



OECD Director for Education and Skills, Andreas Schleicher explains what PISA reveals about students' results ⤵️ pic.twitter.com/3BBYTwGF2u — OECD ➡️ Better Policies for Better Lives (@OECD) September 8, 2026

Otro dato que evidencia el rezago es la proporción de estudiantes que alcanza los niveles más altos. En Ciencias, apenas 0.2 por ciento de los alumnos mexicanos llegó a esos niveles, frente a 7 por ciento en promedio en la OCDE. En Matemáticas, la proporción fue de apenas 0.1 por ciento, mientras que en Comprensión Lectora alcanzó 0.3 por ciento.

Los resultados plantean un desafío para la formación de talento y la competitividad de México, particularmente ante un mercado laboral que demanda mayores capacidades en matemáticas, lectura, ciencias y habilidades digitales.

IO