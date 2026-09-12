Dengue alcanza su mayor repunte semanal del 2026 en Yucatán, con cinco casos confirmados y 91 personas bajo estudio

El dengue volvió a ganar terreno en Yucatán al comenzar septiembre. En sólo una semana se confirmaron cinco nuevos enfermos, la cifra más alta registrada en cualquier periodo semanal de 2026, mientras otras 91 personas acudieron a servicios médicos con síntomas compatibles con la enfermedad.

El aumento rompe con el comportamiento observado durante buena parte de este año, cuando los contagios confirmados se mantuvieron en niveles bajos. Al corte del 7 de septiembre, la entidad acumula 33 casos: 17 con signos de alarma, 15 no graves y uno grave.

Tres de los cinco diagnósticos añadidos durante la primera semana del mes presentaron signos de alarma, mientras los otros dos correspondieron a dengue no grave.

El incremento comenzó a hacerse visible desde agosto. En la semana del 18 al 24 de ese mes se confirmaron cuatro casos y en las dos anteriores hubo tres por semana. Durante los últimos siete días de agosto sólo se había incorporado uno.

La señal más amplia está en los casos probables, categoría utilizada por la Secretaría de Salud para personas que presentan síntomas y son notificadas para estudio.

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Durante la primera semana de septiembre se añadieron 91 casos probables, frente a 66 en la última semana de agosto. Con ello, el acumulado anual pasó de mil 652 a mil 743, un aumento de 5.5% en siete días.

El volumen equivale a alrededor de 13 consultas diarias por cuadros sospechosos durante esa semana, por encima de los niveles observados durante agosto, cuando los nuevos registros oscilaron entre 59 y 78 por semana.

Expansión después de un año de baja incidencia

El aumento reciente ocurre después de varios meses en los que Yucatán mantuvo cifras considerablemente inferiores a las del año pasado.

Al cierre de julio, la Secretaría de Salud estatal reportaba 16 casos confirmados, 83% menos que en el mismo periodo del 2025. Un año antes, la entidad había acumulado una incidencia mucho mayor y terminó el 2025 con 192 enfermos confirmados.

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La reducción llevó a las autoridades sanitarias a destacar durante el primer semestre del 2026 los resultados de las campañas de control del mosquito Aedes aegypti. En junio, por ejemplo, sólo se habían contabilizado nueve casos en toda la entidad.

Sin embargo, el comportamiento comenzó a cambiar con la temporada de lluvias. Desde agosto, el Gobierno estatal reforzó acciones para eliminar criaderos en Mérida y sus comisarías, ante el periodo del año en que aumenta la reproducción del vector.

Municipios focalizados

Hasta ahora, los casos confirmados se distribuyen en 13 municipios: Dzilam de Bravo, Cansahcab, Tixméhuac, Sotuta, Mérida, Progreso, Tizimín, Izamal, Peto, Oxkutzcab, Ticul, Valladolid y Espita.

La enfermedad no se extendió a nuevas localidades durante la primera semana de septiembre, pero sí aumentó el número de enfermos en los municipios donde ya existía circulación.

Yucatán continúa sin defunciones confirmadas por dengue en el 2026. La vigilancia epidemiológica ha registrado 12 fallecimientos de personas que presentaron síntomas compatibles con la enfermedad durante el año, pero siete ya fueron descartados como muertes por dengue y cinco continúan en estudio.