Síguenos

Última hora

México

Trabajadores de Volkswagen rechazan aumento: ¿habrá huelga en Puebla el 17 de septiembre?

Campeche / Sucesos

Niña de ocho años resulta lesionada tras accidente entre moto y unidad eléctrica en Seybaplaya

Una niña de ocho años resultó lesionada tras una colisión entre un vehículo eléctrico y una motoneta en Seybaplaya; paramédicos la trasladaron al hospital.

Por Jorge May

12 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un accidente de tránsito dejó a una menor de ocho años herida en el municipio de Seybaplaya.
Un accidente de tránsito dejó a una menor de ocho años herida en el municipio de Seybaplaya. / Jorge May

Una menor de ocho años resultó lesionada tras una colisión donde se vieron involucrados una unidad eléctrica y una motoneta en Seybaplaya.

Una camioneta Nissan de redilas sufrió un accidente carretero.

Noticia Destacada

¡Tremendo susto! Camioneta casi vuelca tras estallar un neumático cerca de Seybaplaya

El hecho ocurrió la mañana de este sábado, sobre la calle 23 con 10 en la colonia La Jimba de esta cabecera.

Al lugar llegaron elementos de la Policía de Seybaplaya, quienes se encargaron de verificar el reporte de tránsito.

Mientras que una ambulancia del SAMU se encargó de asistir a la menor de edad, quien fue enviada al nosocomio local para su valoración médica.

Hasta el momento, se desconoce qué unidad de las involucradas tuvo la culpa.

JGH

Te puede interesar