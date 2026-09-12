Niña de ocho años resulta lesionada tras accidente entre moto y unidad eléctrica en Seybaplaya

Una menor de ocho años resultó lesionada tras una colisión donde se vieron involucrados una unidad eléctrica y una motoneta en Seybaplaya.

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El hecho ocurrió la mañana de este sábado, sobre la calle 23 con 10 en la colonia La Jimba de esta cabecera.

Al lugar llegaron elementos de la Policía de Seybaplaya, quienes se encargaron de verificar el reporte de tránsito.

Mientras que una ambulancia del SAMU se encargó de asistir a la menor de edad, quien fue enviada al nosocomio local para su valoración médica.

Hasta el momento, se desconoce qué unidad de las involucradas tuvo la culpa.

JGH