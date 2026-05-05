“La patria no se negocia”: Gobernador Alejandro Armenta defiende la soberanía de México en ceremonia del 5 de mayo

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que México es una nación libre, soberana y con instituciones propias durante su discurso en la ceremonia y desfile por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862, acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Puebla de Zaragoza.

¿Qué dijo Alejandro Armenta sobre la soberanía de México?

Ante representantes de los poderes de la nación, integrantes del gabinete federal y mandos de las Fuerzas Armadas, Armenta sostuvo que la conmemoración del 5 de Mayo no debe entenderse únicamente como un episodio militar, sino como una lección histórica sobre la defensa de la República y la dignidad nacional.

El mandatario poblano recordó que en 1862 México enfrentó al ejército francés, considerado una de las fuerzas militares más poderosas de su época, y que bajo el mando del general Ignacio Zaragoza el pueblo mexicano defendió su territorio frente a una intervención extranjera.

En su mensaje, Armenta señaló que la historia de la Batalla de Puebla también permite reflexionar sobre los intentos de imponer decisiones desde el exterior. Por ello, afirmó que México “no es colonia”, “no es protectorado” y “no acepta intervenciones”.

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¿Por qué Armenta respaldó a Claudia Sheinbaum durante el desfile del 5 de Mayo?

Durante la ceremonia, el gobernador de Puebla expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por mantener una postura firme en defensa de la soberanía nacional.

Armenta retomó el mensaje de la mandataria federal sobre la relación de México con otros países: cooperación sí, subordinación no.

El gobernador aseguró que la soberanía no se negocia y que la cooperación internacional no puede usarse como pretexto para vulnerar la autonomía del país.

Desde Puebla, dijo, se respalda la posición del gobierno federal frente a cualquier intento de intervención en asuntos que corresponden a las instituciones mexicanas.

¿Qué representa el 5 de Mayo para México?

Armenta subrayó que el 5 de Mayo sigue vigente porque recuerda que la defensa de la patria no pertenece solo al pasado. Afirmó que la soberanía también se protege desde el interior, cuando se fortalecen los derechos laborales, se mejora el salario, se combate la pobreza y se reduce la desigualdad.

En ese sentido, vinculó la conmemoración histórica con el actual proyecto de gobierno y sostuvo que defender al pueblo también forma parte de la defensa de la nación. Al cerrar su discurso, el gobernador afirmó que México quiere paz, cooperación y justicia, pero sin sumisión, imposición ni intervención extranjera.

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