Sedena destaca soberanía y nacionalismo mexicano en desfile del 5 de Mayo encabezado por Claudia Sheinbaum

Durante la ceremonia y desfile por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Puebla de Zaragoza, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que esta fecha representa uno de los símbolos más importantes de la defensa de la soberanía nacional y de la resistencia del pueblo mexicano frente a potencias extranjeras.

Aunque la solicitud menciona el discurso del gobernador Alejandro Armenta Mier, el texto compartido corresponde al mensaje del titular de la Sedena, quien también dirigió palabras al mandatario poblano durante el acto oficial.

¿Qué dijo Ricardo Trevilla sobre la Batalla de Puebla?

En su intervención, Trevilla Trejo señaló que el nacionalismo mexicano tuvo su origen desde la Independencia y se fortaleció con episodios históricos como la defensa del país en 1847 y la Batalla de Puebla de 1862. Recordó que, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, el Ejército de Oriente derrotó al ejército francés, considerado en ese momento una de las fuerzas militares más poderosas del mundo.

El secretario de la Defensa Nacional sostuvo que esta victoria no solo fue un hecho militar, sino un punto de partida para consolidar la identidad nacional, la cohesión social y el patriotismo mexicano.

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De acuerdo con su mensaje, el triunfo del 5 de Mayo propagó una conciencia de unidad que permitió enfrentar la invasión extranjera y fortalecer la defensa de la República.

¿Por qué el 5 de Mayo se relaciona con la soberanía nacional?

Trevilla Trejo afirmó que la Batalla de Puebla es el “símbolo máximo” de la defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, destacó que el pueblo de México ha demostrado en distintos momentos históricos su capacidad de resistencia y su voluntad de proteger la independencia del país.

El funcionario también relacionó esta conmemoración con el Servicio Militar Nacional, cuya protesta de bandera se realiza cada 5 de mayo desde 1959. Explicó que esta práctica busca fortalecer en las y los jóvenes valores como disciplina, responsabilidad social, respeto a los derechos humanos, patriotismo, identidad nacional y amor a México.

¿Cuántos jóvenes participaron en la protesta de bandera?

Durante el acto encabezado por Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa informó que la presidenta tomaría protesta de bandera a 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional y a más de 800 mujeres voluntarias.

Trevilla Trejo destacó que estos jóvenes forman parte de las reservas nacionales y representan una generación llamada a defender la integridad, la independencia y la soberanía de México.

El titular de la Sedena pidió a las y los participantes mantener el compromiso con la patria y aplicar los conocimientos adquiridos durante su adiestramiento en beneficio del pueblo mexicano.

También subrayó que México necesita jóvenes leales, honorables y con principios, capaces de responder a los nuevos desafíos nacionales con la misma determinación que mostraron los combatientes del Ejército de Oriente en Puebla.

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