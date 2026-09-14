Octavio Romero aclara su patrimonio y sueldo en Infonavit tras señalamientos en medios

El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, respondió este lunes 14 de septiembre a publicaciones de distintos medios sobre su salario, declaraciones patrimoniales y adquisición de bienes inmuebles.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el funcionario rechazó que perciba un sueldo superior al de la mandataria y sostuvo que sus ingresos se encuentran dentro del tabulador correspondiente a un subsecretario de Estado.

Romero Oropeza también explicó el origen y antigüedad de diversos bienes incluidos en sus declaraciones patrimoniales y aseguró que la información puede verificarse en registros oficiales.

¿Qué dijo Octavio Romero sobre su sueldo en Infonavit?

El funcionario señaló que algunas publicaciones afirmaron que su salario era mayor al de la Presidenta de México, versión que calificó como falsa.

Explicó que su remuneración corresponde al nivel de subsecretario y afirmó que tanto su salario como el de Sheinbaum se encuentran publicados en los portales oficiales del Gobierno federal.

Romero Oropeza indicó que previamente había difundido una aclaración pública para responder a estos señalamientos.

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Director de Infonavit explica origen de sus propiedades

Respecto de su patrimonio inmobiliario, Romero aseguró que una parte de los terrenos señalados en publicaciones periodísticas fue adquirida varias décadas atrás.

Detalló que un terreno rústico en Tabasco fue comprado en 1984, mientras que otros predios fueron adquiridos en 1992, antes de que iniciara su trayectoria como servidor público.

También se refirió a una vivienda en Tlalpan, Ciudad de México, que, dijo, adquirió hace aproximadamente 25 años mediante un crédito hipotecario con Banamex.

Departamentos fueron adquiridos con créditos hipotecarios, afirma

Romero Oropeza también respondió a señalamientos relacionados con dos departamentos de aproximadamente 74 metros cuadrados.

Según su explicación, firmó los contratos de compraventa el 9 de marzo de 2018, cuando el inmueble todavía se encontraba en construcción.

Añadió que, una vez terminados los departamentos, recurrió a créditos hipotecarios con Bancomer para concretar la adquisición.

El funcionario negó que hubiera comprado estos inmuebles de contado y rechazó versiones que le atribuían recursos en efectivo por decenas de millones de pesos.

Niega ocultamiento de autos, joyas y obras de arte

El director del Infonavit también rechazó señalamientos sobre supuestos bienes no reportados en su declaración patrimonial.

Afirmó que actualmente no posee automóvil y aseguró que nunca ha adquirido joyas ni obras de arte.

Romero Oropeza sostuvo que ha presentado declaraciones patrimoniales durante sus años como servidor público y aseguró que su patrimonio no ha registrado un crecimiento significativo.

La aclaración se produjo después de que distintos medios difundieran información sobre sus bienes e ingresos. El funcionario sostuvo que ya publicó un oficio y un video con el desglose de su postura y reiteró que su patrimonio puede ser acreditado documentalmente.

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