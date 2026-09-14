Hallan cabeza cercenada dentro de una cubeta en el centro de Cuernavaca

Una cabeza cercenada fue localizada la mañana de este lunes dentro de una cubeta abandonada en plena zona centro de Cuernavaca, Morelos, lo que provocó el cierre de la circulación y la movilización de autoridades.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón, en las inmediaciones del puente 2000 y la calle Santos Degollado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue notificado aproximadamente a las 07:30 horas, después de que personas que esperaban una unidad de transporte público se percataron de que dentro del recipiente había restos humanos.

¿Dónde fue localizada la cabeza cercenada en Cuernavaca?

La cubeta fue encontrada sobre una de las vialidades del centro de la capital de Morelos.

Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron a la zona y confirmaron que se trataba de una extremidad cefálica, por lo que procedieron a resguardar el área.

La circulación sobre la avenida Álvaro Obregón quedó cerrada por completo mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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Fiscalía de Morelos inicia investigaciones

Personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos acudió al lugar para realizar las primeras investigaciones y llevar a cabo el procesamiento de la escena.

Hasta el momento no se ha informado públicamente la identidad de la víctima ni si los restos localizados corresponden a alguna persona reportada como desaparecida.

Tampoco se ha dado a conocer información sobre posibles responsables, personas detenidas o el móvil relacionado con el hecho.

#VIDEO #ULTIMAHORA Continúa disputa entre grupos de crimen demostrando a autoridades quien manda en #Morelos Localizan cabeza humana en Av Álvaro Obregón esq Puente 2000 cerca Oxxo y calle Degollado de Torre Latino. CIERRE DE VIALIDADES. #Cuernavaca #Morelos #LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/gvctCZIwl3 — X Un MoReLoS + SeGuRo. (@Mor_en_lucha) September 14, 2026

Autoridades mantienen indagatorias abiertas

El hallazgo generó afectaciones a la circulación en una zona de tránsito habitual del centro de Cuernavaca mientras las autoridades desarrollaban los trabajos periciales.

La Fiscalía será la encargada de determinar la identidad de la víctima, establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y definir las líneas de investigación correspondientes.

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