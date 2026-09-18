Guanajuato registra caída de homicidios y delitos de alto impacto; Gobierno reporta más de 10 mil detenidos

El Gobierno federal presentó este viernes 18 de septiembre un balance de seguridad de Guanajuato, en el que destacó una reducción en homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto, además de operativos que han dejado más de 10 mil 600 personas detenidas desde octubre de 2024.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Irapuato, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que febrero de 2025 marcó el punto más alto de la actual administración, con un promedio de 12.7 homicidios diarios.

Para 2026, el dato preliminar se ubica en cuatro homicidios dolosos por día, por lo que, si la tendencia continúa, este año cerraría con el promedio más bajo de los últimos ocho años en la entidad.

¿Cuánto han bajado los delitos de alto impacto en Guanajuato?

El SESNSP reportó que el promedio diario de delitos de alto impacto pasó de 41.8 casos en septiembre de 2024 a 23.8 en agosto de 2026, lo que representa una disminución de 43 por ciento.

Al comparar los primeros ocho meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, el robo a transportista con violencia descendió 60 por ciento; el secuestro, 50 por ciento; el robo a transeúnte con violencia, 40.7 por ciento; el robo de vehículo con violencia, 25.4 por ciento; y el robo a negocio con violencia, 14.7 por ciento. La extorsión presentó una reducción de 8.2 por ciento, según el informe.

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Datos estatales difundidos en agosto ya habían reportado que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 12.7 a 3.1 en determinados periodos de comparación, con una reducción de 76 por ciento.

Gobernación reporta acciones para atender las causas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la estrategia también incluye acciones sociales en municipios considerados prioritarios.

De acuerdo con su reporte, se han celebrado 490 sesiones de la Mesa Estatal de Paz, cuatro reuniones interestatales y 5 mil 372 regionales. Además, se realizaron 522 Jornadas por la Paz y visitas a más de 156 mil viviendas en Celaya, Irapuato, León y Salamanca.

#MañaneraDelPueblo. En Guanajuato se registra una disminución histórica de 75 por ciento de homicidios dolosos en esta entidad, informa @Maffiguer pic.twitter.com/agONEpB7Dz — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 18, 2026

La funcionaria añadió que más de 150 ferias permitieron ofrecer cerca de 645 mil servicios y trámites, mientras que el programa de desarme voluntario permitió intercambiar 639 armas de fuego por dinero en efectivo en 12 municipios.

Harfuch: más de 10 mil 600 detenidos desde octubre de 2024

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 10 mil 600 personas en Guanajuato, entre ellas 172 objetivos prioritarios identificados por las autoridades estatales como generadores de violencia.

En ese periodo también fueron aseguradas más de seis toneladas de droga, más de mil pastillas de fentanilo, alrededor de 2 mil armas de fuego y 72 mil cartuchos. Asimismo, las autoridades reportaron la inhabilitación de dos laboratorios destinados a la producción de metanfetaminas.

#MañaneraDelPueblo. Hay una disminución de 43 por ciento de los delitos de alto impacto en Guanajuato. El delito de secuestro tuvo una disminución del 50 por ciento, informa @Maffiguer pic.twitter.com/7wsGSeiy29 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 18, 2026

Harfuch señaló que Guanajuato permanece como una entidad que requiere atención permanente y aseguró que las operaciones contra grupos delictivos continuarán de manera coordinada entre autoridades federales y estatales.

El balance presentado este viernes amplía los resultados reportados por el Gabinete de Seguridad en febrero, cuando el Gobierno federal informó una reducción de 65 por ciento en homicidios y más de 4 mil 400 detenciones desde el inicio de la actual administración.

IO