Graciela Domínguez se reúne con Sheinbaum antes de gira por Sinaloa; seguridad, entre los temas centrales

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, sostuvo este jueves 17 de septiembre una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, previo a la visita que la mandataria federal realizará a la entidad el próximo domingo.

Se trató del primer encuentro formal de trabajo entre ambas mandatarias desde que Domínguez asumió la gubernatura de Sinaloa.

De acuerdo con información del Gobierno estatal, durante la reunión se abordaron temas prioritarios para la entidad, con especial atención en seguridad, coordinación institucional y acciones para recuperar la tranquilidad de las familias sinaloenses.

¿Qué hablaron Graciela Domínguez y Claudia Sheinbaum?

Domínguez Nava explicó que uno de los principales ejes del encuentro fue mantener el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal a través de la Mesa de Seguridad.

“Reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando de manera coordinada a favor de la paz en Sinaloa”, señaló la gobernadora tras salir de Palacio Nacional.

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El encuentro ocurre en un contexto marcado por los problemas de violencia que ha enfrentado la entidad desde 2024 y por el reforzamiento de los operativos de seguridad en distintos municipios.

Sheinbaum visitará Sinaloa el 20 de septiembre

La reunión también sirvió como antesala de la gira que Claudia Sheinbaum realizará el domingo 20 de septiembre en Sinaloa, como parte de la presentación territorial de los avances de su Segundo Informe de Gobierno.

Con la presidenta @Claudiashein compartimos identidad y proyecto.



Un honor sostener este primer encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, con quien nos une la convicción y el compromiso de trabajar por la tranquilidad y el… pic.twitter.com/qQqHs66R1l — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) September 17, 2026

La propia Presidenta había adelantado desde el 3 de septiembre que visitaría el estado y que aprovecharía su estancia para mantener reuniones con autoridades locales. También anunció que el gabinete federal de seguridad acudiría a Sinaloa como parte de los encuentros periódicos de coordinación.

La visita presidencial tendrá como uno de sus actos principales un evento público en Culiacán, mientras los gobiernos federal y estatal mantienen como prioridad el fortalecimiento de la estrategia conjunta de seguridad en la entidad.

IO