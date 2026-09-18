Libia Dennise recibe a Sheinbaum en Guanajuato y destaca coordinación pese a diferencias políticas

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio la bienvenida este viernes 18 de septiembre a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina realizada en Irapuato y destacó la coordinación que han mantenido ambos gobiernos pese a sus diferencias partidistas.

Al inicio de su mensaje, la mandataria estatal sostuvo que Guanajuato es una entidad plural que apuesta por la colaboración, el federalismo y el trabajo institucional para atender las necesidades de la población.

García Muñoz Ledo aseguró que desde sus primeros encuentros con Sheinbaum encontró disposición para revisar los principales retos del estado y señaló que la relación entre ambas administraciones se ha desarrollado bajo un esquema de respeto y entendimiento.

Libia Dennise destaca trabajo conjunto con Sheinbaum

La gobernadora afirmó que los resultados presentados este viernes derivan de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Entre los asuntos prioritarios mencionó la seguridad, el proyecto de agua para Guanajuato, la educación, la salud y las acciones de bienestar.

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También reconoció la participación del Ejército, la Guardia Nacional, las fiscalías federal y estatal y las corporaciones de seguridad locales en las tareas para reducir la incidencia delictiva.

Días antes de la visita presidencial, García Muñoz Ledo ya había adelantado que aprovecharía el encuentro para revisar proyectos como los trenes de pasajeros, el acueducto, la tecnificación del campo y la estrategia de seguridad.

“Se puede dar resultados cuando dejamos de lado nuestras diferencias”

Durante su intervención, Libia Dennise sostuvo que las diferencias políticas no han impedido mantener acuerdos con el Gobierno federal.

La gobernadora afirmó que ambas administraciones han demostrado que es posible obtener resultados cuando los gobiernos concentran su trabajo en los problemas de la población.

#MañaneraDelPueblo. La gobernadora de Guanajuato, @LibiaDennise, subraya la coordinación existente entre la federación y el estado. pic.twitter.com/lU8naAgT8o — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 18, 2026

“Queremos que le vaya bien a México y yo sé que la Presidenta quiere que también le vaya bien a Guanajuato”, expresó.

El mensaje antecedió a la presentación de los indicadores de seguridad de la entidad, en la que Sheinbaum destacó una reducción de 73% en los homicidios dolosos y reconoció también el trabajo coordinado con la administración estatal.

García Muñoz Ledo adelantó además que acompañará a Sheinbaum en Celaya durante el evento de rendición de cuentas de la Presidenta correspondiente a su gira por los estados.

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