Presidenta Sheinbaum destaca caída de 73% en homicidios dolosos en Guanajuato y reconoce coordinación con Libia Dennise

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este viernes 18 de septiembre una reducción de 73 por ciento en los homicidios dolosos en Guanajuato y atribuyó parte de ese resultado a la coordinación entre el Gobierno federal y la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Al iniciar su conferencia matutina desde Irapuato, Sheinbaum señaló que ambos gobiernos han mantenido trabajo conjunto en seguridad, educación, infraestructura y proyectos de agua, pese a pertenecer a partidos políticos distintos.

La mandataria recordó que Guanajuato llegó a registrar entre 12 y 13 homicidios diarios durante varios meses y que durante 2024 se ubicó entre las entidades con mayor incidencia de este delito.

Sheinbaum reconoce coordinación con Libia Dennise García

Sheinbaum afirmó que la coordinación con la gobernadora ha sido constante y destacó de manera particular el trabajo conjunto en materia de seguridad.

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La Presidenta explicó que hace cerca de dos años ambos gobiernos acordaron reforzar las acciones en la entidad mediante una estrategia que contempla atención a las causas, labores de inteligencia, detenciones y cooperación entre fiscalías.

Datos oficiales difundidos semanas antes situaban la reducción de homicidios en Guanajuato en alrededor de 76 por ciento, al pasar de un promedio diario de 12.7 víctimas a 3.1.

Sheinbaum menciona aseguramiento de combustible en Guanajuato

Durante su mensaje, la mandataria también hizo referencia al reciente aseguramiento de alrededor de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en San José de Iturbide.

Sheinbaum sostuvo que el operativo refleja la coordinación entre la Fiscalía General de la República, Pemex y autoridades estatales, y explicó que la investigación continúa para determinar el origen y destino del combustible.

#MañaneraDelPueblo. Destaca la presidenta @Claudiashein que gracias a la buena coordinación con la gobernadora de Guanajuato se ha lograos una reducción histórica de 73 por ciento del homicidio doloso en eses entidad. pic.twitter.com/XootTYsm44 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 18, 2026

La Presidenta indicó que las autoridades buscan establecer si existen grupos delictivos relacionados con la compra y distribución ilegal del producto.

El gabinete de seguridad federal participó en la conferencia desde Irapuato para presentar los principales indicadores del estado, así como detenciones y acciones relacionadas con la estrategia para reducir la violencia en Guanajuato.

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