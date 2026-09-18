Secretario Harfuch informa detenciones por feminicidios de Karla Pérez en Jalisco y Claudia Tacoronte en Morelos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este viernes 18 de septiembre sobre avances en las investigaciones por los feminicidios de Karla Margarita Pérez Jiménez, ocurrido en Jalisco, y Claudia Tacoronte Aguilera, registrado en Morelos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Irapuato, Guanajuato, el funcionario señaló que ambos casos han requerido coordinación entre autoridades estatales y federales para ubicar a personas relacionadas con los hechos y ejecutar órdenes de aprehensión.

García Harfuch sostuvo que el Gobierno federal mantiene como prioridad la investigación de los feminicidios y el combate a la impunidad.

¿Qué informó Harfuch sobre el feminicidio de Karla Pérez?

Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años y originaria de Guanajuato, fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida en Zapopan, Jalisco.

Harfuch informó que, tras las investigaciones realizadas entre autoridades de Jalisco y el Gabinete de Seguridad federal, fue detenido Eduardo Isaac “N”, identificado como una persona relacionada con el caso.

Noticia Destacada Detienen a Francisco Javier 'N', presunto homicida de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos

El secretario expresó solidaridad con la familia, amistades y compañeros de la joven, y señaló que las indagatorias continúan para establecer las circunstancias del crimen y las posibles responsabilidades.

Detienen a Francisco Javier “N” por caso Claudia Tacoronte

García Harfuch también se refirió al feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido en Cuautla, Morelos.

La joven realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, según confirmó la Secretaría de Educación Pública.

El titular de la SSPC informó que autoridades federales y estatales desplegaron trabajos de investigación e inteligencia para localizar al probable responsable.

#MañaneraDelPueblo. Destaca @OHarfuch la detención de Francisco Javier “N” en Morelos, como presunto responsable del feminicidio de la joven española Claudia Tacoronte. pic.twitter.com/bhDgKiH9Zh — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 18, 2026

Como resultado de esas acciones, este jueves fue cumplimentada una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N” por su presunta responsabilidad en el feminicidio.

El Gobierno de Morelos había informado previamente que mantenía coordinación con autoridades federales y con la representación consular de España para dar seguimiento al caso, mientras la Fiscalía estatal desarrollaba las investigaciones.

Harfuch señaló que las instituciones federales continuarán con acciones conjuntas para esclarecer estos casos, detener a quienes resulten responsables y reducir la impunidad en delitos de violencia contra las mujeres.

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