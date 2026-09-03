Vicealmirante Manuel Roberto Farías pide a la presidenta Sheinbaum intervenir en caso de huachicol fiscal

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para solicitar su intervención en el proceso que enfrenta por presunto huachicol fiscal.

En la misiva, escrita a mano, Farías Laguna sostiene que la Secretaría de Marina continúa sin entregar información que, asegura, fue solicitada como parte de actos de investigación de la Fiscalía General de la República y ordenada durante una audiencia por un juez de Control.

El mando naval afirma que esos documentos son necesarios para sustentar su defensa y demostrar su inocencia dentro del expediente.

¿Qué le pide Manuel Roberto Farías a Claudia Sheinbaum?

Farías Laguna solicita a la Presidenta que exhorte al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, a cumplir con los requerimientos judiciales y ministeriales relacionados con la entrega de información.

El vicealmirante sostiene que la dependencia ha reservado documentación bajo argumentos de seguridad nacional y considera que esos archivos podrían aportar elementos relevantes para su defensa.

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En su carta, asegura que ha planteado este reclamo en comunicaciones anteriores dirigidas a Sheinbaum.

Vicealmirante acusa que buscan convertirlo en “chivo expiatorio”

Farías Laguna también afirma que la información que reclama podría revelar la participación de otras personas en lo que describe como una operación para responsabilizarlo injustamente.

El vicealmirante señala, sin aportar en la misiva nuevos elementos públicos que permitan comprobarlo, a integrantes de distintas dependencias federales, del Senado y de Morena.

Asimismo, acusa a personas dentro de la Secretaría de Marina de haber construido una versión en su contra y sostiene que la propia investigación habría dejado al descubierto inconsistencias.

Las afirmaciones contenidas en la misiva corresponden a la versión del propio vicealmirante / Especial

Caso por huachicol fiscal continúa bajo investigación

La nueva carta forma parte de la estrategia de defensa de Farías Laguna frente a las acusaciones que enfrenta.

Hasta el momento, las afirmaciones contenidas en la misiva corresponden a la versión del propio vicealmirante y deberán ser contrastadas dentro del proceso judicial.

El caso continúa en manos de las autoridades competentes, mientras la defensa insiste en obtener la documentación que considera indispensable para responder a los señalamientos.

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