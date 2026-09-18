Presentan rodada “Día Mundial sin Auto” en Cancún” para fomentar medios alternativos de transporte

Con el objetivo de fomentar entre la ciudadanía el uso de medios alternativos de transporte y promover una movilidad más sustentable; en rueda de prensa fue presentada la Rodada Día Mundial Sin Auto, que se llevará a cabo este 22 de septiembre y que saldrá del campo de béisbol Beto Ávila.

Fue en reunión con los medios de comunicación; la cual fue presidida por Gabriel Aguiñaga, coordinador de Deporte Federado, en representación del director general del Instituto de la Cultura Física y Deporte; acompañado por Luis Cuevas, director de Rodadas Nocturnas, y Nancy Cuevas, coordinadora de Rodadas Nocturnas.

En la conferencia de prensa se explicó, que la rodada tendrá como punto de salida el Estadio de Béisbol Beto Ávila y contempla una ruta de aproximadamente 8 kilómetros, en la que se contará con el acompañamiento de elementos de Tránsito para brindar mayor seguridad a las y los participantes durante el recorrido.

Esta iniciativa se realiza por quinto año consecutivo con la finalidad de generar conciencia sobre la importancia de compartir responsablemente las calles y reconocer a la bicicleta no solamente como una opción recreativa o deportiva, sino también como un medio de transporte que puede incorporarse a la vida cotidiana.

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Explicaron los organizadores generales; que la invitación está abierta a toda la ciudadanía, competencia para la cual está abierta para todo tipo de bicicleta y también podrán participar personas en patines, por lo que se les recomienda acudir con casco e hidratación para disfrutar del recorrido de manera segura.

Asimismo, se contará con puntos de apoyo tanto en la salida como en el retorno de la rodada. Finalmente, los organizadores generales comentaron que, en el marco del Día Mundial Sin Auto, esta actividad busca fomentar una cultura de movilidad en la que cada vez más personas consideren alternativas para trasladarse por la ciudad.

De esta manera se promueve al mismo tiempo la actividad física, la convivencia y el uso responsable del espacio público, por lo que la invitación es a sumarse, rodar de manera segura y contribuir entre todas y todos a fomentar el uso de la bicicleta como una alternativa de movilidad.